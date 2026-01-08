Las intervenciones en el Monasterio de Sijena, seleccionada para premio Mies van der Rohe

Barcelona, 8 ene (EFE).- Las intervenciones en el Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca) es una de las cuarenta obras seleccionadas para el Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea/Premios Mies van der Rohe 2026, que han dado a conocer este jueves la Comisión Europea y la Fundación Mies van der Rohe.

Junto a esta intervención por encargo de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, de Luis Franco Lahoz, Mariano Pemán, Sergio Sebastián, han sido seleccionadas otras seis obras españolas, dos en Barcelona, una en Logroño, otra en Olot (Girona), así como en Palencia y Terrassa (Barcelona).

Además de las intervenciones en el Monasterio de Sijena, de las que se indica que se trata de una obra en las "zonas ruinosas" del monasterio, fundado en 1180, que sufrió un "destructivo incendio" en 1936 y que "actualmente se encuentra inmerso en un proceso de recuperación de sus valores arquitectónicos", ha sido seleccionada la obra Planta DH ECOENERGY #1, de Palencia, del Estudio FRPO Rodríguez y Oriol, con Pablo Oriol Salgado y Fernando Rodríguez Ramírez.

Se trata de la "cabeza" de una nueva infraestructura energética para la ciudad de Palencia, una red de calefacción urbana impulsada por la empresa DH Ecoenergías.

Otro de los proyectos españoles es Baños de la Rotonda, un baño público temporal en Logroño, de Leopoldo Banchini; la Plaça Major. Espai públic: patrimonio, vivienda y vida urbana de Olot (Girona) a cargo de los estudios Un Parell d'Arquitectes, Pep de Solà-Morales Arquitectes y Quim Domene, así como la rehabilitación del Vapor Cortès. Prodis 1923, de Terrassa (Barcelona), a cargo de H ARQUITECTES.

Asimismo, ha sido seleccionado el GREENH@USE 140 Viviendas sociales en el 22@ de Barcelona, de Studio peris+toral.arquitectes y L3J Tècnics Associats, y la 10K House de Barcelona, de los estudios TAKK//Mireia Luzárraga + Alejandro Muiño.

El próximo mes de febrero, se anunciarán las obras finalistas y en abril se darán a conocer las obras ganadoras, mientras que en mayo se celebrará la ceremonia de entrega de premios en el Pabellón Mies van der Rohe de Barcelona.

Para el jurado, las cuarenta obras ofrecen un "panorama actualizado" de la arquitectura europea de los últimos dos años y muestran cómo "las prácticas contemporáneas están redefiniendo el espacio público, la sostenibilidad y el impacto social en todo el continente".

La selección, que abarca 36 ciudades de 18 países y cubre 15 programas arquitectónicos, refleja una "notable diversidad de escalas, contextos y enfoques, desde grandes intervenciones urbanas hasta pequeños proyectos en entornos rurales", realizadas por estudios de arquitectura que van de equipos de reciente creación a otros con décadas de trayectoria.

En total, se recibieron 410 nominaciones, que han sido analizadas y debatidas por el jurado internacional compuesto por siete miembros: el presidente Smiljan Radić, Carl Bäckstrand, Chris Briffa, Zaiga Gaile, Tina Gregorič, Nikolaus Hirsch y Rosa Rull. EFE