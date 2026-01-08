Espana agencias

Las intervenciones en el Monasterio de Sijena, seleccionada para premio Mies van der Rohe

Guardar

Barcelona, 8 ene (EFE).- Las intervenciones en el Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca) es una de las cuarenta obras seleccionadas para el Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea/Premios Mies van der Rohe 2026, que han dado a conocer este jueves la Comisión Europea y la Fundación Mies van der Rohe.

Junto a esta intervención por encargo de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, de Luis Franco Lahoz, Mariano Pemán, Sergio Sebastián, han sido seleccionadas otras seis obras españolas, dos en Barcelona, una en Logroño, otra en Olot (Girona), así como en Palencia y Terrassa (Barcelona).

Además de las intervenciones en el Monasterio de Sijena, de las que se indica que se trata de una obra en las "zonas ruinosas" del monasterio, fundado en 1180, que sufrió un "destructivo incendio" en 1936 y que "actualmente se encuentra inmerso en un proceso de recuperación de sus valores arquitectónicos", ha sido seleccionada la obra Planta DH ECOENERGY #1, de Palencia, del Estudio FRPO Rodríguez y Oriol, con Pablo Oriol Salgado y Fernando Rodríguez Ramírez.

Se trata de la "cabeza" de una nueva infraestructura energética para la ciudad de Palencia, una red de calefacción urbana impulsada por la empresa DH Ecoenergías.

Otro de los proyectos españoles es Baños de la Rotonda, un baño público temporal en Logroño, de Leopoldo Banchini; la Plaça Major. Espai públic: patrimonio, vivienda y vida urbana de Olot (Girona) a cargo de los estudios Un Parell d'Arquitectes, Pep de Solà-Morales Arquitectes y Quim Domene, así como la rehabilitación del Vapor Cortès. Prodis 1923, de Terrassa (Barcelona), a cargo de H ARQUITECTES.

Asimismo, ha sido seleccionado el GREENH@USE 140 Viviendas sociales en el 22@ de Barcelona, de Studio peris+toral.arquitectes y L3J Tècnics Associats, y la 10K House de Barcelona, de los estudios TAKK//Mireia Luzárraga + Alejandro Muiño.

El próximo mes de febrero, se anunciarán las obras finalistas y en abril se darán a conocer las obras ganadoras, mientras que en mayo se celebrará la ceremonia de entrega de premios en el Pabellón Mies van der Rohe de Barcelona.

Para el jurado, las cuarenta obras ofrecen un "panorama actualizado" de la arquitectura europea de los últimos dos años y muestran cómo "las prácticas contemporáneas están redefiniendo el espacio público, la sostenibilidad y el impacto social en todo el continente".

La selección, que abarca 36 ciudades de 18 países y cubre 15 programas arquitectónicos, refleja una "notable diversidad de escalas, contextos y enfoques, desde grandes intervenciones urbanas hasta pequeños proyectos en entornos rurales", realizadas por estudios de arquitectura que van de equipos de reciente creación a otros con décadas de trayectoria.

En total, se recibieron 410 nominaciones, que han sido analizadas y debatidas por el jurado internacional compuesto por siete miembros: el presidente Smiljan Radić, Carl Bäckstrand, Chris Briffa, Zaiga Gaile, Tina Gregorič, Nikolaus Hirsch y Rosa Rull. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sánchez "cruza los dedos" para que la firma del acuerdo con Mercosur sea una realidad

Infobae

La jueza de la dana pide a la CHJ que identifique los agentes fluviales que vigilaron la zona el 29O

La magistrada solicita que se detalle quiénes participaron en las tareas de monitoreo del 29 de octubre en la provincia, así como la distribución precisa del personal, ubicaciones específicas y horarios en que desarrollaron sus funciones relacionadas con la emergencia

La jueza de la dana

Telefónica notifica al supervisor estadounidense su decisión de abandonar Wall Street

Infobae

Sánchez y Junqueras avanzan en un modelo de financiación autonómica rechazado ya por el PP

Infobae

Muere un hombre de 56 años en el incendio de una vivienda en Ciempozuelos (Madrid)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “El

Juan José Ebenezer, mecánico: “El error más común con la grasa es creer que cuanto más pones mejor lubrica”

La contribución de España en la fuerza multinacional para verificar la paz en Ucrania: desde adiestramiento militar hasta cazas y radares

El negocio de la tele en el mayor hospital de Madrid: instalar 540 smart TV nuevas a cambio de ingresar 950.000 euros de los pacientes

Venezuela aún oculta a nueve etarras con delitos pendientes y otros 22 siguen huidos en Francia, México, Cuba y Uruguay

La situación de los 20 españoles atrapados por el conflicto en Yemen: un grupo de cuatro consigue llegar a Arabia Saudí

ECONOMÍA

Rafael Alonso, experto en recursos

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Muchas empresas solo te valoran cuando estás a punto de irte o presentas la baja voluntaria”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Las sanciones en la empresa son mucho más peligrosas que un despido”

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 9 de enero

El descubrimiento que puede transformar el futuro energético de Europa: un enorme yacimiento de litio, metal clave para la transición verde, a 4.000 metros bajo tierra

La vivienda se dispara en los distritos ‘pobres’ de Madrid: Villaverde, Latina y Usera cierran 2025 con subidas del 30%

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”