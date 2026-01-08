Lakovic pide pensar en el partido ante Zaragoza "más allá de la Copa del Rey"

Las Palmas de Gran Canaria, 8 ene (EFE).- El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, ha indicado que es consciente de la situación “extrema” del equipo para clasificarse Copa del Rey, por lo que ha pedido preparar el partido ante Casademont Zaragoza con la mente puesta en la temporada de Liga Endesa.

Ante las dificultades de acceder a la cita que se celebrará en el Roig Arena de Valencia, el entrenador claretiano ha resaltado este jueves que su plantilla tiene “suficiente experiencia” para mentalizarse en estos partidos y momentos, una fortaleza mental que “han demostrado los últimos años” y que ya está instalada en el Gran Canaria tras las tres victorias en cuatro partidos.

Tras el tropiezo ante San Pablo Burgos, que pone en jaque las posibilidades de Copa del Rey, Lakovic ha pedido “pensar en positivo” y mantener la tensión competitiva, la atención y la concentración en el Pabellón Príncipe Felipe para luchar una victoria ante un rival directo en la tabla clasificatoria.

Para ello los jugadores deberán mostrar “mucha ambición” y estar focalizados en el partido de Zaragoza sin dejarse llevar por los recuerdos de una derrota en Burgos que han analizado, “aprendido y pasado página”: “Cada partido es una nueva historia”.

Sobre el rival ha recordado que siempre quiere jugar con un ritmo de baloncesto “muy alto” y ha puesto en valor su eficiencia en transición y contraataques, por lo que ha recetado defender y ser certeros en el balance de transición y no reproducir los problemas del Dreamland Gran Canaria en ofrecer puntos de segunda oportunidad.

Lakovic ha destacado la “excelente temporada” de Santi Yusta, pero también ha puesto el foco en Trae Bell-Haynes y en Devin Robinson como las principales armas ofensivas de los aragoneses, tres jugadores que deberán “limitar al máximo” ante su capacidad de coger protagonismo en el juego.

El entrenador amarillo ha lamentado no entender la decisión de la ACB de no disputar el Gran Canaria-Baskonia, aplazado por la borrasca Emilia, en la fecha del 13 de enero y así no involucrar a terceros equipos: “Hemos recibido la información de la ACB, entre más lo lees menos claro está”.

Lakovic ha asegurado no saber por qué razón no se juega el 13 de enero y ha avisado de que son cambios que “perjudican a equipos y clasificación”, a su vez que ha pedido que los dirigentes de la competición expliquen bien la toma de la decisión de jugar el partido el 8 de febrero si tuviera incidencia en la Copa del Rey o el 31 de marzo o 22 de abril en función del paso amarillo en Liga de Campeones.

La vuelta de Carlos Alocén está “más cerca” tras una buena progresión y evolución en su recuperación y en los entrenamientos, donde su cuerpo ha reaccionado bien a las cargas de las sesiones preparatorias, por lo que ha asegurado que son “optimistas” con su regreso más pronto que tarde. EFE

