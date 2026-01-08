La Universidad de Granada condena el ataque israelí a su socia palestina de Birzeit

Granada, 8 ene (EFE).- La Universidad de Granada (UGR) ha expresado su firme condena ante la actuación del ejército israelí en la Universidad palestina de Birzeit, socia con la que mantiene un acuerdo desde 2024, después de la intervención militar del pasado 6 de enero.

En un comunicado, la UGR ha explicado que desde 2024 mantiene un acuerdo bilateral de cooperación con la Universidad de Birzeit y ha subrayado su "firme repulsa y su profunda preocupación" ante los hechos públicos relativos a la intervención militar en el campus universitario del pasado 6 de enero.

Se trata de una intervención militar que se registró durante el desarrollo de la actividad académica, y que, según la información disponible, habría ocasionado una decena de personas heridas.

Las universidades constituyen espacios esenciales para el conocimiento, la formación y el libre ejercicio de la actividad académica, y, por ello, deben quedar preservadas de cualquier forma de violencia, según la fuente.

La UGR ha reclamado el respeto estricto del derecho internacional aplicable y la protección efectiva de la comunidad universitaria, desde el estudiantado al profesorado y el resto de personal, así como la salvaguarda de la autonomía e integridad de las instituciones de educación superior.

También ha trasladado su solidaridad a la comunidad de la Universidad de Birzeit y ha expresado su deseo de pronta recuperación para las personas afectadas, además de reiterar su compromiso con la cooperación académica y con la defensa de la educación como bien público y fundamento de la convivencia.

La Universidad de Granada y la de Birzeit son socias y mantienen un acuerdo marco como parte de las políticas de internacionalización de ambas instituciones. EFE

