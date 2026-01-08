La propina de Sáinz, el calvario de Canet, el accidente de Calleja

Redacción deportes, 8 ene (EFE).- La segunda jornada de la etapa maratón del Dakar 2026 ofreció resultados dispares para los pilotos españoles: Tosha Schareina perdió el liderato en motos, Nani Roma el triunfo de etapa por una penalización, Carlos Sáinz llegó con apuros a la meta en Hail, Edgar Canet sufrió un auténtico calvario para completar el recorrido y Jesús Calleja protagonizó un accidente espectacular.

Schareina, a la postre penalizado también con diez minutos por un problema en la salida, queda provisionalmente fuera del podio de la general, que vuelve a liderar el australiano Daniel Sanders, aunque sigue teniendo opciones de pelear por todo. Su déficit es de 11:59, aunque también tiene por delante a su compañero Ricky Brabec y al argentino Luciano Benavides, ganador este jueves.

La cruz absoluta de la jornada en cuanto a motos la vivió el joven Edgar Canet, ganador del prólogo y de la primera etapa. La primera jornada de la maratón brilló pero llegó con la rueda trasera en condiciones complicadas. Lo pagó en esta segunda parte.

Tuvo que pararse a arreglar en el kilómetro 240, perdió más de una hora en poder poner el neumático a punto, pero tuvo que reanudar la marcha despacio. Al final llegó, que era el objetivo. Ocupó el puesto 95 en la etapa a 4h36:15 y en la general es el 31 a 4h40:23. Sus opciones de luchar por el podio se han desvanecido por completo.

Carlos Sáinz también sobrevivió como pudo. Tal y como explicó en la llegada, se mantuvieron los problemas de embrague y para colmo también los tuvo de motor. Estar en meta, según dijo, era una buena noticia. Pensaba que tendría que retirarse con lo que casi lo sintió como que les había tocado la lotería.

El piloto madrileño, cuádruple campeón del Dakar, fue sexto en la etapa con penalización de un minuto incluida, lo que le deja en la quinta plaza en la general, justo por detrás de su compañero en Ford Nani Roma, quien tras pensar que había ganado también fue penalizado con 1:10 y bajó al segundo puesto tras su compañero Mitch Guthrie y en el cómputo global es cuarto a 6:59 del sudafricano de Toyota Henk Lategan.

Una de las imágenes las escalofriantes de la jornada fue el tremendo accidente a gran velocidad de Jesús Calleja, cuyo Santana saltó por los aires tras un bache e incluso dio una vuelta de campana. En principio, el español está en buenas condiciones físicas.

Mientras, la burgalesa Cristina Gutiérrez (Dacia) continúa con su buen Dakar tras una etapa que "no ha salido de las más limpias" que han hecho debido a un pinchazo, a que se perdió y tuvo que estar "mucho tiempo detrás del polvo (de los rivales), donde cuesta mucho adelantar".

"No ha sido de las mejores, pero estoy contenta de estar aquí después de dos días muy largos y muy duros", indicó Gutiérrez, decimotercera en la general, cuatro posiciones por delante de Laia Sanz, que también tuvo un día aceptable con su Ebro. EFE