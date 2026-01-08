La productividad mejora un 1,4 % anual desde 2020 y explica el 33 % del crecimiento de PIB

Madrid, 9 ene (EFECOM).- La productividad total de los factores (PTF) ha mejorado un 1,4 % anual desde 2020 -año de la pandemia-, un avance que explica el 33 % del crecimiento del PIB en dicho periodo, según el "Observatorio de la productividad y la competitividad española" de la Fundación BBVA y el Ivie.

El observatorio, publicado este viernes, señala que la mejora en la eficiencia productiva y, especialmente, la fuerte creación de empleo (un 11,7 % más de ocupados entre 2020 y 2024) explican la evolución de la economía española.

Desde la pandemia el PIB per cápita español ha crecido un 3,78 % anual, una evolución superior al 2,42 % de media de la Unión Europea (UE), por encima de Alemania (0,65 %) o Finlandia (0,19 %) y solo por detrás de Italia (3,87 %).

La economía española, según el documento, ya no crece únicamente por el aumento del empleo y el capital (maquinaria, equipos, activos inmobiliarios, infraestructuras), sino también por la mejora de la eficiencia con la que se utilizan ambos recursos productivos.

La mayor parte de los sectores y empresas mejoran su productividad desde la pandemia, especialmente la fabricación de material de transporte (casi el 20 %), hostelería (13,3 %), industrias extractivas (8,7 %), fabricación de maquinaria y equipo (8,4 %), transporte (7,8 %) y fabricación de productos de caucho, plástico y otros productos minerales no metálicos (6,7 %).

También se observa una "mejora significativa" en las actividades profesionales o las financieras, mientras que el comercio, el sector sanitario y de servicios sociales, el educativo o el de la construcción no muestra avances relevantes de productividad.

En cuanto a las diferencias regionales, Madrid, Cataluña y País Vasco destacan por sus altos niveles de productividad, mientras que Baleares y Canarias han tenido "fuertes mejoras", al igual que otras comunidades como Castilla La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Cantabria y Galicia.

Por su parte, Extremadura es la única comunidad que muestra una pérdida de eficiencia en los años posteriores al covid-19.

El informe remarca que el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) puede impulsar la productividad si se acompaña de inversiones en activos intangibles, como la formación de los trabajadores y empresarios, aunque alerta de que su adopción "todavía es baja en España".

El 11,3 % de las empresas utilizaban IA en 2024, un porcentaje por debajo de la media europea (13,5 %), aunque en el caso de las grandes compañías el porcentaje es muy superior (45 %) y se acerca a la media de países líderes como Finlandia, Dinamarca y Países Bajos.

Por sectores, la adopción es muy alta en los servicios profesionales y relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), pero muy baja en la construcción, la hostelería o el comercio al por menor. EFECOM