La presidenta de Navarra cesa a su vicepresidente primero y a su portavoz

Pamplona, 8 ene (EFE).- La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha cesado a su vicepresidente primero, Félix Taberna, y a la portavoz y consejera de Interior, Amparo López, en su primera gran remodelación de Gobierno desde que fue elegida en 2019.
Chivite ha nombrado al senador socialista Javier Remírez vicepresidente y portavoz del Gobierno foral, y a la exparlamentaria socialista y hasta ahora secretaria general de la Delegación del Gobierno en Navarra, Inmaculada Jurío, consejera de Interior y Función Pública.
La presidenta navarra ha explicado en rueda de prensa que esta remodelación "no se debe a la gestión", sino a la intención de "dar un nuevo impulso" a la acción de Gobierno. EFE
(Foto) (Vídeo)
Últimas Noticias
El TSJ de Madrid rebaja a 20 años de cárcel la pena a uno de los autores de la muerte de la dueña de un prostíbulo
A prisión el joven detenido por presunta agresión sexual a una chica de 19 años en Málaga en Nochevieja
Torres descarta opinar sobre la petición de que Ábalos pide que declare en su juicio: "Que la Justicia actúe"
La Comunidad de Madrid sale del consorcio de la Casa Árabe por diferencias con su gestión
Redondo exige poner el foco en el agresor: un feminicio se condena con entre 15 y 25 años
MÁS NOTICIAS