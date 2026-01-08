La Policía pide ayuda para identificar a una mujer hallada muerta en Malgrat en 2003

Barcelona, 8 ene (EFE).- La Policía Nacional ha pedido hoy, a través de sus redes sociales, ayuda para tratar de identificar a una mujer cuyo cadáver fue localizado en noviembre 2003 en una carretera rural en Malgrat de Mar (Barcelona), con numerosas heridas en el cuerpo y el rostro y un tatuaje hindú en el dorso de la mano derecha.

La víctima, conocida en los ámbitos policiales como "la mujer de la carretera", tenía entre 25 y 30 años cuando fue localizada muerta en 2003 y desde entonces no ha podido ser identificada, por lo que figura en una lista de Interpol.

Según detalla la base de datos de Interpol, en un enlace divulgado este jueves por la Policía, el cadáver de la mujer fue localizado en la orilla de una carretera rural de Malgrat de Mar el 3 de noviembre de 2003, con numerosas heridas en el cuerpo y el rostro, de forma que se calcula que había muerto unas 12 horas antes de ser hallada.

Interpol concreta que la mujer tenía la marca de vacuna en el brazo izquierdo y un tatuaje pequeño del símbolo hindú Om, con tres curvas, un semicírculo y un punto, en el dorso de la mano derecha.

La mujer también llevaba numerosas pulseras metálicas finas y onduladas de distintos colores, en la muñera derecha, hilos oscuros alrededor del tobillo izquierdo, a modo de pulsera de tobillo, así como hilos oscuros alrededor de los dedos pulgares de los pies, a modo de anillos.

Pese a que se desconoce el origen de la mujer, las fuerzas policiales sospechan, a juzgar por el tatuaje y las pulseras que llevaba, que podría ser de origen bengalí.

Se estima que la víctima, que medía 1,60 metros de altura y tenía ojos castaños, tenía en el momento de su muerte entre 25 y 30 años.

En el momento de su muerte, llevaba pantalones vaqueros y un jersey de lana de color carmesí intenso.

Las fuerzas de seguridad intentaron vincular este caso con el de un cadáver localizado en Países Bajos en 2016, porque inicialmente ambos presentaban similitudes, aunque finalmente esta pista fue descartada. EFE