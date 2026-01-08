La plantilla de Sabic pide verse con la dirección por la venta de la planta de Cartagena

Cartagena, 8 ene (EFECOM).- El comité de empresa de Sabic ha exigido este jueves una reunión “urgente” con la dirección de la empresa para valorar el impacto en los puestos de trabajo que tendrá la venta de las instalaciones que posee en Cartagena (Murcia) a la compañía alemana Mutares.

Mutares ha firmado un acuerdo para adquirir el negocio regional de termoplásticos de ingeniería (ETP) en América y Europa de Sabic por un valor de empresa de 450 millones de dólares. Se espera que la transacción se cierre en el segundo semestre de 2026.

Fuentes de Comisiones Obreras han recordado que, “aunque se ha negado por parte de la empresa durante este tiempo, se hace realidad lo que anunciaba el comité de empresa de Sabic, con la salida y venta de la filial de Cartagena”.

El complejo industrial petroquímico de Sabic, situado en La Aljorra, está especializado en producir plásticos de ingeniería como policarbonatos (Lexan y Cycoloy) y polieterimidas, y exporta el 90 % de su producción a medio centenar de países.

En la actualidad emplea a unos 600 trabajadores. EFECOM

