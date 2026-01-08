Espana agencias

La ONU mejora sus pronósticos de crecimiento mundial en 2025 y 2026, al 2,8 y al 2,7 %

Nueva York, 8 ene (EFECOM).- La ONU advirtió este jueves de que el crecimiento económico mundial se mantiene "moderado y desigual", aunque mejoró sus pronósticos tanto para el ejercicio de 2025, hasta el 2,8 % (cuatro décimas por encima de su previsión de mayo), como para 2026, al 2,7 % (dos décimas más), pese a los "riesgos comerciales, fiscales y geopolíticos".

En su nuevo informe de perspectivas económicas, la ONU pronostica para 2027 una incremento del PIB del 2,9 %, pero destaca que en los últimos años el crecimiento económico está claramente por debajo de la media del periodo pre-pandemia, que fue del 3,2 % en el decenio 2010-2019.

La ONU señala que el crecimiento económico mundial en 2025 se basó en el ritmo "estable" de las grandes economías desarrolladas como Europa, Japón y Estados Unidos.

No obstante, según el informe, se trata de un crecimiento económico "desigual", dadas las perspectivas poco favorables para los países menos desarrollados, mayoritariamente africanos, que proyectan un crecimiento del 4,6 % en 2026, una cifra muy por debajo del 7 % establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La desigualdad global se ve además agravada por diferencias en acceso a la tecnología, educación y recursos financieros, dejando atrás a los grupos más vulnerables, según el texto.

Estas previsiones, indica el informe de la ONU, se enmarcan dentro de un contexto de riesgos geopolíticos y de mayores presiones fiscales como el aumento de deuda gubernamental en muchas regiones, especialmente en África.

Además, el informe subraya que el gasto militar mundial alcanzó un récord de 2,7 billones de dólares en 2024, con el mayor incremento anual desde 1988, lo que "desvía recursos críticos de inversión social y desarrollo sostenible".

El comercio también registró incrementos en la economía mundial, marcado por las tensiones de las políticas arancelarias de Estados Unidos.

El comercio mundial creció un 3,8 % en 2025 impulsado "artificialmente" por el adelanto de envíos para evitar los aranceles, por lo que se prevé que en 2026 se produzca una "desaceleración" al 2,2 % cuando las tarifas se consoliden, señala el documento.

La inflación global bajó al 3,4 % en 2025 y se proyecta a la baja en un 3,1 % para 2026, aunque el análisis del informe sugiere que el coste de vida se mantiene "elevado".

El estudio también menciona la existencia de una crisis juvenil, destacando que 257 millones de jóvenes (uno de cada cinco) no estudia ni trabaja.

Las inversiones globales en inteligencia artificial (IA) se dispararon un 61,8 % interanual, pasando de 93.000 millones dólares en 2023 a superar los 150.000 millones en 2024.

Estados Unidos acaparó el 72 % del gasto en inversiones en IA, mientras que la Unión Europea, China, Reino Unido, Canadá, Japón y Corea del Sur y la India, ordenados de más a menos, registraron alrededor del 21 % de las inversiones en IA. El otro 7 % restante corresponde al resto de países.

El informe advierte que esta concentración puede ampliar la brecha tecnológica y productiva entre países, generando desigualdad económica y laboral a nivel global. EFECOM

