La nieve afecta a 28 carreteras de la red secundaria, 9 de ellas cerradas

Madrid, 8 ene (EFE).- El temporal de nieve afecta en la madrugada de este jueves a 28 carreteras, ninguna en la red principal, de las que nueve están cerradas en diferentes puntos de Granada, Asturias, Salamanca, Navarra y en Santa Cruz de Tenerife.

Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), además de esas nueve carreteras en nivel negro, a la una y media de la mañana también hay 17 en nivel rojo -en las que es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno y se restringe el paso a autobuses y vehículos pesados- en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Cantabria y Cataluña.

La DGT recuerda a los conductores que vayan equipados con cadenas o neumáticos de invierno.

Las nueve carreteras cerradas son la A-395 y la A-4025 en Granada, en las cercanías de Sierra Nevada; en Asturias la AS-112 en Puerto de San Isidoro, la CO-4 en Covadonga hacia Los Lagos y la LN-8 en Los Pontones-El Quempu; y en Santa Cruz de Tenerife la TF-24 en Tosca de Ana María-Palo Blanco-Llanadas.

En Salamanca está en nivel negro la DSA-191 en Candelario; en Navarra la NA-2011 en Pikatua y la NA-2012 en Muskilda-Irati. EFE

