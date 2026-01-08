La necesidad frente a una gesta de resistencia

Getafe (Madrid)/San Sebastián, 8 ene (EFE).- La Real Sociedad, necesitada de puntos para salir de la zona baja de la tabla, se enfrentará en el Coliseum al Getafe, un rival envuelto en un aura de resistencia en mitad de una temporada problemática por la falta de efectivos, la dificultad para conseguir refuerzos y una plantilla mermada por las lesiones y las sanciones.

Cada jornada que supera el Getafe, con mejor o peor resultado, evidencia que los obstáculos para su supervivencia en LaLiga son cada vez más elevados. No hay encuentro en el que no tenga que superar dificultades y reinventarse bajo el paraguas de su entrenador, José Bordalás, cansado de lamentar casi en cada rueda de prensa que necesita una plantilla más amplia.

De momento, está claro que necesita fichar jugadores en el mercado de invierno. El Getafe tiene prácticamente atados al Chimy Ávila y a Dani Rodríguez, pero está a la espera de deshacer el rompecabezas del fichaje de Christantus Uche, ahora en el Crystal Palace pero sin éxito en las arcas del club azulón, que depende de que su jugador dispute 10 partidos de titular para cobrar 20 millones de euros.

El atacante nigeriano no suma esa cantidad de encuentros y esos 20 millones de euros, por ahora, no son tangibles. Por tanto, no puede firmar jugadores. El Getafe ha recurrido sin éxito al Órgano de Validación del Control Económico y está a la espera de la resolución del Comité Social de Recursos.

Esos son los enredos en los que anda un club necesitado de victorias para conseguir el objetivo de la permanencia y que acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar. En el último, la pasada jornada frente al Rayo Vallecano, por lo menos arrancó un punto a domicilio gracias a un tanto en el tiempo añadido de Mauro Arambarri.

Pero para doblegar a la Real Sociedad, Bordalás, que aún disfruta de su buen arranque y está cinco puntos por encima del descenso, deberá hacer un encaje de bolillos para formar un once. Sólo cuenta con 13 jugadores de campo de la primera plantilla y hasta seis bajas han mermado sus posibilidades.

Con Abdel Abqar lesionado y sin Domingos Duarte y Djené Dakonam fuera por lesión, no tiene centrales y tendrá que llamar a Lucas Laso del filial y desplazar a Juan Iglesias del lateral derecho al centro. En ataque, no puede contar con los lesionados Borja Mayoral y Abu Kamara, mientras que Davinchi completa la nómina de bajas que se recuperan en la enfermería.

Bordalás tendrá que hacer un once de circunstancias y, además de Laso, nombres del filial como Jorge Montes, Isma Beckhoucha, Hugo Solozabal, Alejandro Mestanza, Joselu Pérez o Yassin Tallal, podrían completar la convocatoria de un equipo que quiere resistir hasta recuperar jugadores o fichar en el mercado de invierno.

Mientras, la Real Sociedad aterriza en Getafe con los ánimos mejorados tras el empate ante el Atlético de Madrid en el debut de Pellegrino Matarazzo, aunque con la necesidad de ganar cuanto antes para salir de la zona peligrosa de la tabla y empezar a mirar poco a poco hacia arriba.

El Coliseum de Getafe no es una plaza sencilla para el cuadro donostiarra. El conjunto txuri urdin no gana en el feudo azulón desde febrero del 2021 con un único tanto de Alexander Isak.

Además, esta temporada solo han dejado la puerta a cero en LaLiga en una ocasión (ante el Mallorca), y deberán cerrarla si quieren puntuar ante un combinado duro y complicado como el de Bordalás.

Para ello, el técnico estadounidense recupera a Jon Gorrotxategi e Igor Zubeldia, ambos sancionados por acumulación de cartulinas en la pasada jornada.

Sadiq no estará en la convocatoria tras su traspaso al Valencia, y el descarte del entrenador ha sido de nuevo Karrikaburu (con un pie fuera del equipo).

Mikel Goti, por contra, vuelve a la lista. En la enfermería siguen Iñaki Rupérez, que todavía no ha debutado en el presente curso, y Yangel Herrera, quien solo ha disputado 90 minutos desde que el pasado mercado estival firmó por la Real.

En cuanto al posible once, tanto Zubeldia como Gorrotxategi apuntan a salir de inicio en detrimento de Caleta-Car y Turrientes. Tras el buen partido que hizo la Real ante el Atlético, no se esperan más cambios, y Barrenetxea apunta a volver a salir desde el banco.

-- Alineaciones probables:

Getafe: Soria; Kiko Femenía, Juan Iglesias, Laso, Diego Rico; Mario Martín, Milla, Arambarri, Javi Muñoz; Sancris y Liso.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Soler, Brais; Kubo, Guedes y Oyarzabal.

Árbitro: Francisco Hernández Maeso (Comité Extremeño).

Estadio: Coliseum.

Hora: 21:00 CET (20:00 GMT). EFE

