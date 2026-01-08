Espana agencias

La factura de la luz del usuario medio se encareció un 15,5 % en 2025, según Facua

Guardar

Sevilla, 8 ene (EFECOM).- El recibo de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) ha experimentado una subida del 15,5 % en el año 2025 respecto al anterior y ha sido el tercero más caro desde que hay registros, según un estudio realizado por Facua.

Con esta subida la factura anual ha ascendido de media a 975,8 euros en el último año, frente a los 845,26 euros en 2024, con una diferencia que alcanza los 131 euros.

El recibo ha representado una media mensual de 81,32 euros en 2025 y es el tercer año más caro de la historia tras los de 2021 (93,00 euros) y 2022 (128,21), los de los "tarifazos eléctricos que llevaron al Gobierno a emprender medidas como las bajadas de impuestos y el tope al gas", ha informado Facua en un comunicado.

La factura más alta de 2025 se registró en febrero, cuando se situó en los 95,70 euros para el usuario medio, esto es, un cliente con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales.

En cuanto a la evolución mensual, el recibo ha subido un 7,7 % en diciembre respecto al mes anterior y se ha situado en 87 euros frente a los 80,76 de noviembre. Se trata del tercer recibo más elevado de todo 2025 tras los 95,70 euros de febrero y los 91,69 de enero.

Facua ha pedido al gobierno medidas regulatorias para reducir los "desproporcionados beneficios de las grandes eléctricas" y modificaciones de calado en el sistema de fijación de tarifas para evitar que las energías más caras sigan inflando la tarifa semirregulada.

También ha criticado la ausencia de actuaciones por parte del Ministerio para la Transición Ecológica para potenciar que los usuarios soliciten los descuentos del bono social.

Asimismo, Facua reclama medidas para fomentar que los consumidores optimicen la potencia contratada en sus viviendas, ya que, según su análisis, los consumidores domésticos pagan a las eléctricas cerca de mil millones de euros de más cada año por el exceso de kilovatios que figuran en sus contratos. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Uno de cada tres ayuntamientos con policía local no forma parte del sistema VioGén

Infobae

La ruptura del PP y Vox en Burgos lleva a su alcaldesa a perder otra cuestión de confianza

Infobae

La presidenta de Navarra recupera al senador Javier Remírez como vicepresidente

Infobae

El 'Cuti' Romero se harta y critica a la directiva del Tottenham

Infobae

Felipe Orts y Lucía González a aumentar su leyenda en Tarancón

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Víctor de Aldama pone en

Víctor de Aldama pone en peligro la defensa de Ábalos y Koldo al admitir todos los delitos de los que se le acusa en el juicio por la compra de mascarillas

La ITV que pasará la DGT a la baliza V-16: esto es todo lo que tienes que saber

No habrá multas por no llevar la baliza V-16 durante un periodo “razonable” de tiempo: “Lo que nos mueve es la obligación de salvar vidas”

Defensa publica la oferta de plazas de tropa y marinería para 2026: aumentan los efectivos respecto a las anteriores convocatorias

Pedro Sánchez recibe a Oriol Junqueras para hablar de la financiación de Cataluña y el futuro de la legislatura: una foto histórica 9 años después del 155

ECONOMÍA

Guía contrato de arras 2026:

Guía contrato de arras 2026: todo lo que debes saber antes de firmar el acuerdo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Moeve y Galp preparan la fusión de su red de gasolineras en una plataforma conjunta con 3.500 estaciones de servicio en España y Portugal

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 8 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí