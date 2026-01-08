La factura de la luz del usuario medio se encareció un 15,5 % en 2025, según Facua

Sevilla, 8 ene (EFECOM).- El recibo de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) ha experimentado una subida del 15,5 % en el año 2025 respecto al anterior y ha sido el tercero más caro desde que hay registros, según un estudio realizado por Facua.

Con esta subida la factura anual ha ascendido de media a 975,8 euros en el último año, frente a los 845,26 euros en 2024, con una diferencia que alcanza los 131 euros.

El recibo ha representado una media mensual de 81,32 euros en 2025 y es el tercer año más caro de la historia tras los de 2021 (93,00 euros) y 2022 (128,21), los de los "tarifazos eléctricos que llevaron al Gobierno a emprender medidas como las bajadas de impuestos y el tope al gas", ha informado Facua en un comunicado.

La factura más alta de 2025 se registró en febrero, cuando se situó en los 95,70 euros para el usuario medio, esto es, un cliente con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales.

En cuanto a la evolución mensual, el recibo ha subido un 7,7 % en diciembre respecto al mes anterior y se ha situado en 87 euros frente a los 80,76 de noviembre. Se trata del tercer recibo más elevado de todo 2025 tras los 95,70 euros de febrero y los 91,69 de enero.

Facua ha pedido al gobierno medidas regulatorias para reducir los "desproporcionados beneficios de las grandes eléctricas" y modificaciones de calado en el sistema de fijación de tarifas para evitar que las energías más caras sigan inflando la tarifa semirregulada.

También ha criticado la ausencia de actuaciones por parte del Ministerio para la Transición Ecológica para potenciar que los usuarios soliciten los descuentos del bono social.

Asimismo, Facua reclama medidas para fomentar que los consumidores optimicen la potencia contratada en sus viviendas, ya que, según su análisis, los consumidores domésticos pagan a las eléctricas cerca de mil millones de euros de más cada año por el exceso de kilovatios que figuran en sus contratos. EFECOM