La eliminación de Norrie deja a Medvedev como único cabeza de serie en cuartos de Brisbane

Redacción deportes, 8 ene (EFE).- La eliminación del británico Cameron Norrie a manos del estadounidense Aleksandar Kovacevic deja al ruso Daniil Medvedev, primer favorito, como el único cabeza de serie en el torneo de categoría ATP 250 que se disputa en pista dura en la ciudad australiana de Brisbane.

Norrie, que llegaba como el séptimo mejor posicionado, quedó fuera de competición tras un igualado enfrentamiento que se decidió por 7-6, 4-6 y 6-4 en dos horas y media. La primera manga, sin roturas a pesar de dispuso de dos bolas de set al resto en el décimo juego, se decantó en favor de su rival tras un apretado 'tie break' con una única pérdida de saque.

En la segunda el británico quebró en el primer juego y fue capaz de arrastrar esa ventaja hasta el desenlace para llevárselo. Y en la tercera todo estuvo igualado hasta que en el décimo Kovacevic consiguió aprovechar su segunda pelota de partido, y al mismo tiempo la segunda de 'break', para lograr el pase.

Le espera ahora el francés Giovanni Mpetshi Perricard, quien también tuvo una durísima batalla contra el australiano Rinky Hijikata, culminada con un 4-6, 7-6, 7-6 en aproximadamente dos horas y cuarto. En el primer set todas las opciones de rotura, tres, fueron para el oceánico, que sacó brillo a la que tuvo en el quinto juego.

Lo contrario sucedió en el segundo parcial, donde las cuatro posibilidades de quiebre, todas concentradas en el sexto juego, fueron para el galo. No logró rentabilizar ninguna, pero acabó adjudicándoselo por 7-5 en la muerte súbita. A ella tuvo que recurrir también en el último, donde ambos ganaron todos sus saques hasta que en el desenlace Mpetshi Perricard sentenció por 7-4.

Menos suerte tuvo su compatriota Quentin Halys, superado por el estadounidense Brandon Nakashima (6-2, 6-4) en un choque donde la clave estuvo en los errores no forzados, 27 del europeo por 9 del norteamericano, quien en la primera manga tuvo ocho opciones de quiebre de las que solo aprovechó dos y en la segunda le bastó con romper en el séptimo juego, cerrando posteriormente con su tercera pelota de partido.

Nakashima se cruzará con el belga Raphael Collignon, quien se deshizo por 7-6 y 6-3 de Grigor Dimitrov, el cual cometió hasta 32 errores no forzados, 18 de ellos en un segundo set donde, a pesar de todo, solo entregó su saque en el cuarto juego, olvidando un 'tie break' del primero en el que se vio claramente superado (7-1).

Los dos encuentros restantes de cuartos de final los disputarán el propio Medvedev, que se quedó a las puertas de ganar el torneo en el 2019, contra el polaco Kamil Majchrzak, 'lucky looser' que viene de derrotar al vigente finalista Riley Opelka; y los estadounidenses Sebastian Korda y Alex Michelsen. EFE

