La Copa del Rey, el bálsamo del Rayo Vallecano

Madrid, 8 ene (EFE).- La victoria en el último partido de la Copa del Rey frente al Granada, con clasificación para los octavos de final de la competición, ha supuesto un bálsamo para el Rayo Vallecano, que en la Liga española atraviesa un largo bache de resultados tras ocho jornadas sin celebrar un triunfo.

El equipo vallecano ha iniciado 2026 con una de cal y otra de arena. En la Liga española estrenó el año con un empate frente al Getafe (1-1), tras encajar un gol en el tiempo añadido de la segunda parte, y en la Copa consiguió eliminar al Granada (1-3), en un partido que comenzó perdiendo en la primera parte.

La situación deportiva que atraviesa en estos momentos el Rayo Vallecano es complicada. En la Liga Conferencia -clasificado directamente a octavos- y la Copa del Rey el rendimiento está siendo bueno pero en la Liga española las dudas están comenzando a aflorar.

Con 19 puntos, a solo tres del descenso, el Rayo encadena ocho jornadas sin ganar. La última fue el 26 de octubre de 2025 frente al Alavés, precisamente el rival en los octavos de la Copa. Desde entonces dos meses y medio con cinco empates (Real Madrid, Oviedo, Valencia, Betis y Getafe) y tres derrotas (Villarreal, Espanyol y Elche) que se traducen en solo cinco puntos sumados de veinticuatro posibles.

Lo más preocupante de este periodo es la alarmante falta de gol que ha demostrado el equipo con solo dos goles marcados, lo que supone que en seis se quedó sin ver portería contraria.

Para paliar esa falta de gol la dirección deportiva que encabeza David Cobeño ha incorporado a Carlos Martín, delantero cedido por el Atlético de Madrid que tratará de aprovechar la oportunidad de ser importante en un equipo como el Rayo, que también cuenta como arietes con el angoleño Randy Nteka, el español Sergio Camello, otro con pasado rojiblanco, y el brasileño Alemao, recuperándose de una lesión en el pubis.

Para cerrar la primera vuelta, el Rayo recibe en Vallecas al Mallorca, que también pelea por alejarse del descenso y, con 18 puntos, está a solo dos de la zona de peligro. EFE

