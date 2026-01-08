Espana agencias

La Comunidad de Madrid sale del consorcio de la Casa Árabe por diferencias con su gestión

Guardar

Madrid, 8 ene (EFE).- La Comunidad de Madrid ha comunicado a la dirección de la Casa Árabe su decisión de abandonar el consorcio de la entidad tras analizar su gestión de los últimos años y encontrar dinámicas "incompatibles" con los principios del Gobierno regional y que "han repercutido negativamente en la credibilidad de la institución".

El consejero madrileño de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha dirigido una carta en nombre de la presidenta regional,Isabel Díaz Ayuso, al director general de la Casa Árabe, Miguel Moro Aguilar, en la que le traslada la decisión adoptada por la Comunidad de Madrid.

Casa Árabe es una entidad de derecho público de carácter interadministrativo, adscrita a la Administración General del Estado, cuyo consorcio está integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación (MAEUEC), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Córdoba.

Según la misiva del Gobierno madrileño, la decisión de abandonar el consorcio responde "a una reflexión profunda y responsable sobre la gestión que arrastra la institución", ya que en los "últimos años" la Consejería de Cultura ha observado "con preocupación" una serie de dinámicas que considera "incompatibles con los principios" que cree que deben prevalecer en toda entidad pública.

"El reciente informe conocido y publicado por el Tribunal de Cuentas viene a confirmar nuestras dudas sobre la citada gestión, resultado de decisiones y actuaciones que han repercutido negativamente en la credibilidad de la institución que usted dirige", sostiene la carta, a la que ha tenido acceso EFE.

Por ese motivo, "y en defensa de la transparencia en la gestión de las instituciones", el Gobierno madrileño ha decidido "tomar distancia" en el funcionamiento de la entidad, "que no responde plenamente a los estándares que exige la sociedad actual".

"Quiero subrayar que esta decisión se toma con el legítimo deseo de que la institución pueda recuperar en el futuro los valores y el prestigio que motivaron nuestra participación original", concluye el consejero en la carta, en la que confía que "puedan superarse los obstáculos mencionados para el bien común y el desarrollo institucional". EFE

1012115

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Uno de cada tres ayuntamientos con policía local no forma parte del sistema VioGén

Infobae

La ruptura del PP y Vox en Burgos lleva a su alcaldesa a perder otra cuestión de confianza

Infobae

La presidenta de Navarra recupera al senador Javier Remírez como vicepresidente

Infobae

El 'Cuti' Romero se harta y critica a la directiva del Tottenham

Infobae

Felipe Orts y Lucía González a aumentar su leyenda en Tarancón

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Víctor de Aldama pone en

Víctor de Aldama pone en peligro la defensa de Ábalos y Koldo al admitir todos los delitos de los que se le acusa en el juicio por la compra de mascarillas

La ITV que pasará la DGT a la baliza V-16: esto es todo lo que tienes que saber

No habrá multas por no llevar la baliza V-16 durante un periodo “razonable” de tiempo: “Lo que nos mueve es la obligación de salvar vidas”

Defensa publica la oferta de plazas de tropa y marinería para 2026: aumentan los efectivos respecto a las anteriores convocatorias

Pedro Sánchez recibe a Oriol Junqueras para hablar de la financiación de Cataluña y el futuro de la legislatura: una foto histórica 9 años después del 155

ECONOMÍA

Guía contrato de arras 2026:

Guía contrato de arras 2026: todo lo que debes saber antes de firmar el acuerdo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Moeve y Galp preparan la fusión de su red de gasolineras en una plataforma conjunta con 3.500 estaciones de servicio en España y Portugal

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 8 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí