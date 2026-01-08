La compraventa de viviendas repuntó un 7,1 % en noviembre, según los registradores

Madrid, 8 ene (EFECOM).- La compraventa de viviendas registradas repuntó un 7,1 % en noviembre de 2025 con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las hipotecas para la adquisición de una casa se incrementaron un 10,6 %, según el avance de resultados publicado este jueves por el Colegio de Registradores.

Con datos proyectados sobre el 92,1 % de los registros analizados, la estadística de los registradores cifran en 58.533 las compraventas de vivienda en noviembre, lo que arroja un repunte frente a la estabilización observada desde los meses de verano, según señala en un comunicado.

Por su parte, el número de hipotecas inscritas sobre vivienda alcanzó las 43.211, el 10,6 % más que en noviembre de un año previo.

Todo ello en un contexto marcado por el abaratamiento de la financiación hipotecaria gracias a unos tipos de interés más atractivos y por la falta de vivienda disponible en el mercado, incapaz de atender la demanda actual y que está presionando al alza los precios.

Según los datos que manejan los registradores, los mayores incrementos en la compraventa de viviendas se dieron en Melilla (33,3 %); Canarias (27,9 %) y Murcia (21,8 %), mientras que los únicos descensos se dieron en Madrid (-11,1 %), Asturias (-5,9 %) y Baleares (-0,3 %).

En el caso de las hipotecas sobre vivienda, se produjeron aumentos en catorce comunidades, destacando con tasas por encima del 20 %, Cantabria (49,2 %), Ceuta (32,7 %), Valencia (24,1 %) y Andalucía (20 %).

Por su parte, los descensos se dieron en Aragón (-9 %); Navarra (-6,3 %); Madrid (-5,1 %); Melilla (-3,8 %) y Baleares (-3,3 %).

Si se tienen en cuenta todas las compraventas registradas, no solo de vivienda, las operaciones crecieron en noviembre un 8,1 % hasta las 114.758.

En este caso, los mayores incrementos se registraron en Melilla (32,2 %); Cantabria (31,9 %); País Vasco (28,5 %) y Murcia (21,8 %) y los descensos se dieron en Madrid (-9,9 %); Aragón (-1,4 %) y Baleares (-0,9 %).

Atendiendo a las hipotecas totales, más allá de las de vivienda, en noviembre de 2025 se contabilizaron 56.118, el 9,6 % más que un año antes.

En cuanto al número absoluto de hipotecas sobre todo tipo de inmuebles, las mayores cifras se dieron en Andalucía (11.287), Cataluña (8.957) y Madrid (8.101).

Los mayores incrementos se observaron en Cantabria (64,4 %); Castilla y León (25,9 %); Ceuta (21,5%) y País Vasco (20,5 %), mientras que los descensos más acusados en el número de hipotecas totales se produjeron en Melilla (-26,2 %); Madrid (-8,6 %) y Navarra (-5,3 %).

Los registradores subrayan que tras la tendencia al alza registrada en los primeros meses del periodo, el mercado comenzó a mostrar una moderación gradual con ciertas fluctuaciones. A partir de agosto se observó una ralentización en las compraventas, que parece romperse en el último mes, con una subida considerable.

No obstante, en los últimos meses se aprecia un comportamiento menos favorable en las operaciones de vivienda frente al conjunto total. EFECOM