La cautela se impone en la bolsa española, que cotiza prácticamente plana

Madrid, 8 ene (EFECOM).- La cautela se impone entre los inversores en esta sesión en la que la bolsa española cotiza prácticamente plana ante la incertidumbre geopolítica y el nuevo orden mundial que pretende marcar el presidente de EE.UU., Donald Trump.

A mediodía, el selectivo español, el IBEX 35, sumaba 13,6 puntos, el 0,08 %, y se situaba en 17.610 puntos. En estos primeros días del año, el selectivo avanza un 1,75 %.

Los valores que más suben en el IBEX son Puig, que se recupera de su caída de ayer del 3,22 % con una subida del 4,27 %; seguido de Amadeus, con el 1,80 %, Bankinter, con el 1,52 %; Aena, con el 1,05 %, y Banco Sabadell, con el 1 %.

A la cabeza de las caídas se sitúa ArcelorMittal, con el 3,04 %; Acciona Energía, con el 2,70 %; Colonial, con el 2,47 %; Acciona, con el 2,39 %; y Acerinox, con el 2,03 %.

En el continuo, por delante de la subida de Puig, se sitúa Cox, con un avance del 8,42 %; mientras que el valor que más cae es Nyesa, el 7,55 %, seguida de Amper, con el 4,34 %; Ence, con el 3,56 %; y Endesa, con el 3,24 %.

Las bolsas europeas registran caídas, que son del 0,27 % para Londres y el Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas más grandes de Europa; del 0,20 % para París; del 0,17 % para Milán; y del 0,10 % para Fráncfort.

A esta hora ya se ha conocido que la tasa de paro de la zona euro cayó una décima en noviembre, hasta el 6,3 %, mientras que el dato para el conjunto de la UE se mantuvo estable en el 6 % y en España mejoró una décima hasta el 10,4 %.

En Alemania, la cartera de pedidos de la industria manufacturera repuntó en noviembre un 5,6 % respecto a octubre, eliminados los efectos estacionales y de calendario, y un 10,5 % en términos interanuales.

En el mercado petrolero, los precios suben con los inversores pendientes de las reuniones entre la Administración estadounidense y las petroleras para analizar las oportunidades de negocio en Venezuela.

El crudo, que comenzó la sesión con leves avances, coge fuerza y el Brent, de referencia en Europa, sube ya un 1,15 %, hasta los 60,64 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., también avanza un 1,21 %; hasta los 56,67 dólares.

Los futuros de Wall Street avanzan leves caídas, que son del 0,30 % para el Dow Jones; del 0,17 % para el S&P 500; y del 0,25 % para el tecnológico Nasdaq.

EE.UU., publica hoy su balanza comercial del pasado mes de octubre.

En Asia, el Nikkei de Tokio, cerró con una caída del 1,63 %; la Bolsa de Shanghái, descendió un 0,07 %; el parqué de Shenzhen cedió el 0,51 % y el Hang Seng de Hong Kong se dejó el 1,17 %.

Los precios del oro y la plata descienden. Mientras el metal dorado cae un 0,54 %, hasta en 4.432,5 dólares por onza, la plata se deja el 2,88 %, hasta los 74,91 dólares.

La rentabilidad del bono alemán a largo plazo sube hasta el 2,829 %; y la del español, hasta el 3,275 %, con la prima de riesgo en 44,1 puntos básicos.

El bitcóin sigue cayendo, el 0,90 %, y se sitúa en 90.191,1 dólares. EFECOM

