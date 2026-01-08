Espana agencias

La brasileña Bia Zaneratto regresa al Palmeiras tras dos temporadas en Estados Unidos

Río de Janeiro, 7 ene (EFE).- La atacante Bia Zaneratto, que ha disputado cuatro mundiales con la selección brasileña y fue la goleadora y campeona de la Copa Libertadores con el Palmeiras en 2022, reforzará el conjunto paulista en 2026 tras dos temporadas en el Kansas City Current estadounidense.

El regreso de la "Emperatriz" al equipo femenino del Palmeiras fue anunciado este martes en un comunicado por el conjunto verde de la ciudad brasileña de Sao Paulo, en el que la goleadora militará por cuarta vez.

Zaneratto, con 55 goles en 83 partidos, es la segunda mayor anotadora en la historia del Palmeiras, superada tan solo por Amanda Gutierres, que suma 74 anotaciones en 103 compromisos.

La "Emperatriz" también fue la principal estrella y goleadora en las campañas de 2012 con las que el Palmeiras conquistó la Copa Libertadores y el Campeonato Paulista.

"Es muy bueno poder volver a casa. Todo el cariño que recibí cuando estaba aquí, e incluso cuando salí, facilitó mi decisión a la hora de regresar", dijo la atacante de 32 años citada en un comunicado del club.

La futbolista dijo que para su regreso también contó el cariño que recibió de sus futuras compañeras el año pasado, cuando las acompañó en la final de la Copa do Brasil, en la que el Palmeiras conquistó por primera vez este título.

"Estuvo en el partido y ellas me pidieron que regresara. Estoy muy feliz porque, además de la afición, el elenco también quiso mi vuelta", afirmó la delantera, que, con la selección brasileña, disputó cuatro Mundiales (2011, 2015, 2019 y 2023) y dos Juegos Olímpicos (2016 e 2020) y conquistó dos Copas América (2018 y 2022).

Con la camisa de la selección, Zaneratto cuenta con 12 goles en 36 partidos.

Además de sus cuatro pasos por el Palmeiras, la jugadora que se hizo profesional en el Ferroviaria también ha vestido la camisa de Santos, Bangú, Vitória das Tabocas, Incheon Hyundai Steel Red Angels (Corea del Sur), Wuhan Xinjiyuan (China) y Kansas City Current (EE.UU.).

Con el Kansas City Current fue campeona el año pasado de la Liga estadounidense. EFE

