La Bolsa mexicana gana 1 % y llega a 65.521,01 unidades tras jornada mixta en el mundo

Ciudad de México, 8 ene (EFECOM).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este jueves un 1 %, movimiento con el que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), llegó a 65.521,01 unidades, en una jornada con resultados mixtos.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global", comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

En México, apuntó Siller, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una ganancia de 1 %, ganando en 3 de las últimas 4 sesiones".

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, resaltaron las ganancias de las emisoras: Cemex (+6,12 %), Bimbo (+3,94 %), Orbia (+3,89 %), Gentera (+2,97 %) y GCC (+2,95 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, explicó que el IPC terminó la jornada con un avance.

"Con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en +1,9 %. Entre las 35 emisoras que integran el índice, 25 cerraron en terreno positivo", expuso Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,06 % ante el dólar, al cotizar en 17,98 unidades por billete verde, frente a los 17,97 de la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 185,6 millones de títulos por un importe de 16.703 millones de pesos (unos 929,4 millones de dólares).

De las 706 firmas que cotizaron en la jornada, 362 terminaron con sus precios al alza, 320 tuvieron pérdidas y 24 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el 10,20 %; de la corporación de materiales de construcción Cemex (CEMEX CPO), con el 6,12 %, y de la productora y comercializadora de alimentos Grupo Bimbo (BIMBO A), con el 3,94 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la controladora Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR B), con el -7,50 %; de la cadena de supermercados Organización Soriana (SORIANA B), con el -4,76 %, y del Grupo Industrial Saltillo (GISSA A), con el -3,63 %. EFECOM

