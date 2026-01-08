La Bolsa de Londres cierra casi plana (-0,04 %) con resultados mixtos entre las minoristas

Londres, 8 ene (EFECOM).- La Bolsa de Londres cerró este jueves prácticamente plana, con una leve caída del 0,04 %, en una jornada que estuvo protagonizada por los resultados mixtos de las cotizadas minoristas de alimentación y textil, que coparon tanto las ganancias como las pérdidas.

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100 o 'footsie', retrocedió 3,52 puntos hasta los 10.044,69; mientras que el índice secundario, o FTSE-250, que aglutina a empresas más pequeñas -generalmente británicas-, sumó un 0,05 % o 11,49 puntos, hasta los 22.892,30.

El conglomerado minorista de alimentación y textil Associated British Foods encabezó las pérdidas en el parqué londinense tras desplomarse un 13,99 % después de que las ventas de la cadena de tiendas Primark, de la que es dueña, cayesen un 5,7 % en Europa en los últimos 4 meses.

El podio de perdedores lo completaron la cadena de supermercados Tesco, que perdió un 6,74 % y la petrolera Shell, que descendió un 3,52 %.

En el lado positivo, entre las empresas que finalizaron con ganancias estuvo la embotelladora Coca-Cola HBC AG, que aumentó un 5,55 % sus acciones, seguido de la contratista de defensa BAE Systems, que sumó un 5,04 % y los grandes almacenes Marks and Spencer, que añadió un 4,96 %. EFECOM