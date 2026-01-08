La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 2,02 %

Buenos Aires, 8 ene (EFECOM).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este jueves con una subida del 2,02 %, hasta las 3.074.879,73 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un alza del 1,79 % para quedar en 125.223.385,49 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Transener (+5,3 %), Ternium (+4,8 %) y Transportadora Gas del Sur (+4,5 %).

Solo cerraron en terreno negativo los papeles de Aluar (-2,6 %), Bolsas y Mercados Argentinos (-1,2 %) y Grupo Financiero Valores (-0,7 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares bajaron hasta un 0,5 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 579 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo estable en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.485 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista subió 3 pesos, a 1.463 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 10 pesos, a 1.505 pesos para la venta, mientras que los denominados dólares financieros operaron casi sin cambios.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,1 %, a 1.530,92 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió apenas unos centavos, a 1.494,11 pesos por unidad. EFECOM