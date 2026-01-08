La asociación agraria Unaspi seguirá en "pie de guerra" si se firma el pacto con Mercosur

Madrid, 8 ene (EFECOM).- La Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), principal convocante de las protestas del este jueves y del viernes en distintos puntos del país, se mantendrá en "pie de guerra" si mañana o en los próximos días se firma el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur.

En declaraciones a EFE, en el arranque de esta jornada de tractoradas, que ya bloquean puntos de circulación en las provincias de Gerona, Tarragona y Guadalajara, su presidente, Miguel Ángel Aguilera, no ha descartado que las acciones tengan carácter "indefinido" a la espera de ver cómo evolucionan las negociaciones del acuerdo comercial.

Además, Unaspi está en contacto con compañeros de otros países comunitarios, entre ellos el sindicato francés Coordinación Rural, que mantiene a estas horas protestas en París, y algunos de sus integrantes se dirigirán a la frontera con España para bloquearla en coordinación con la catalana Revolta Pagesa, según ha detallado.

Aguilera ha asegurado que la ratificación del pacto comercial supondría la "muerte del sector primario".

Los manifestantes mostrarán también su rechazo a los recortes anunciados para la próxima Política Agrícola Común (PAC) y a la política sanitaria seguida para hacer frente a la dermatosis nodular contagiosa.

Aguilera ha lamentado que las organizaciones profesionales agrarias a nivel estatal (Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones) no hayan contestado a su invitación para tomar parte en las protestas, si bien ha detallado que algunas delegaciones provinciales de esas entidades sí están participando en diferentes acciones. EFECOM