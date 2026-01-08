Espana agencias

La ACB modifica los horarios del Andorra-Real Madrid y del Barça-La Laguna Tenerife

Madrid, 8 ene (EFE).- La Liga Endesa informó este lunes sobre modificaciones en el horario de los partidos MoraBanc Andorra-Real Madrid, de este domingo, y del Barça-LaLaguna Tenerife, del 25 de enero, para "evitar su coincidencia con otros eventos deportivos".

De esta forma, el MoraBanc Andorra-Real Madrid, perteneciente a la jornada 15 de la Liga Endesa y previsto a las 19:00, se adelantará a las 18:00 horas de este domingo, día en el que también se celebra la Supercopa de España de fútbol en Arabia Saudí.

Asimismo, el encuentro de la jornada 17 entre el Barça y LaLaguna Tenerife del 25 de enero en el Palau Blaugrana retrasará su inicio, previsto para las 19:00, hasta las 19:30 horas. Ese mismo día, el equipo azulgrana de fútbol se enfrentará al Real Oviedo en su correspondiente partido de LaLiga en el Spotify Camp Nou a las 16:15. EFE

EFE

