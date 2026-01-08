Junqueras anuncia que el nuevo modelo de financiación dará 4.700 millones más a Cataluña

Madrid, 8 ene (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado al líder de ERC, Oriol Junqueras, un nuevo modelo de financiación autonómica que, según ERC, dará a Cataluña alrededor de 4.700 millones de euros adicionales.

El líder de ERC ha hecho el anuncio tras ser recibido por Sánchez en el Palacio de la Moncloa, en el primer encuentro público celebrado entre ambos tras la salida de prisión de Junqueras.

El acuerdo, además del incremento en esos 4.700 millones para Cataluña -que Junqueras ha cifrado en un 12%-, implica también, siempre según el presidente de ERC, respeto al principio de ordinalidad, es decir, que la contribución de Cataluña al resto del sistema no supondrá que pierda riqueza en comparación con el resto de las autonomías.

En todo caso, Junqueras ha señalado que habrá un incremento presupuestario para el resto de las autonomías, que anunciará este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El pacto, que para Junqueras es "un buen modelo en el que nadie pierde y todo el mundo gana", no incluye un nuevo sistema para que sea la administración catalana la que recaude el IRPF.

"Esa es una cuestión que sigue pendiente", ha dicho, antes de añadir que deberá cumplirse porque está pactada. De ese cumplimiento dependerá que haya una negociación presupuestaria que requiere no solo un acuerdo sobre financiación sino también otro sobre el modelo de recaudación.

"Hay provincias en el estado español que recaudan todos los impuestos", ha señalado.

En alusión a la posibilidad de que Junts no apoye en el Congreso la reforma legislativa del sistema de financiación porque no incluye una agencia recaudatoria catalana, como ha anunciado que podría hacer, Junqueras ha expresado que, si eso sucede, "quien saldrá perdiendo serán las familias, las empresas y los trabajadores".

"Somos respetuosos con las posiciones de todos los grupos, es imprescindible la concurrencia de muchas fuerzas políticas distintas" para aprobar la reforma de la ley, ha dicho.

Y se ha mostrado onvencido de que es un acuerdo "bueno para todos" pero que cada partido será responsable de lo que vote y de aquello a lo que obliga a renunciar a la sociedad.

En cuanto a la legislatura, ha señalado que "es importante que continúe en la medida en que sea útil a la sociedad".

A pesar de insistir en que actualmente no se dan las condiciones para que haya presupuestos, ha querido dejar claro que ERC quiere que los haya y ha confiado en que el PSOE y otros partidos demuestren el mismo "compromiso" y la misma "voluntad".

Respecto a los casos de corrupción, ha pedido al PSOE, como a "cualquier otro partido" que adopte todas las medidas necesarias para acabar con este tipo de comportamientos aunque "hay determinados partidos a los que les cuesta mucho acabar con este tipo de conductas".

Sobre la posibilidad de que ERC apoye una misión de paz en Ucrania se ha limitado a decir que ERC está a favor de la democracia, de la paz y de los instrumentos que contribuyan a defender esa democracia y esa paz en Europa. EFE

(fot) (vídeo) (audio)