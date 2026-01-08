Jornada de retrocesos en los mercados de valores de valores del Sudeste Asiático

Bangkok, 8 ene (EFECOM).- Los principales mercados de valores del Sudeste Asiático retrocedieron este jueves salvo en Filipinas, donde el PSEi se recuperó un 0,45 % o 28,58 puntos, lo que dejó el indicador en 6.320,67 enteros.

De resto, en el parqué indonesio, el JCI perdió un 0,22 % (19,34 puntos) y quedó en 8.925,47 unidades.

En la próspera Singapur, el STI bajó 8,55 puntos (porcentualmente 0,18), hasta los 4.739,07.

En Vietnam, el VN de la ciudad de Ho Chi Minh decreció un 0,32 % o 6,02 puntos y llegó a los 1.855,56.

El SET de Tailandia cayó un 2,13 % o 27,22 puntos, para cerrar en 1.253,60.

Asimismo, el principal indicador de Malasia, el KLCI, perdió un 0,43 % o 7,26 puntos, hasta los 1.669,57 enteros. EFECOM