IRENA lamenta la salida de EEUU de la agencia de energía renovable y se ofrece a cooperar

El Cairo, 8 ene (EFECOM).- El director general de la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), Francesco La Camera, lamentó este jueves la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de retirarse de la entidad, pero tendió la mano a seguir cooperando.

"Lamento la intención anunciada de Estados Unidos de retirarse de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA). Como miembro de IRENA y actor clave a nivel mundial, Estados Unidos ha desempeñado durante mucho tiempo un papel importante en el avance de las energías renovables mediante la cooperación internacional", dijo La Camera en un comunicado.

Igualmente, afirmó que la "posibilidad de continuar la cooperación sigue abierta", dado que hoy en día las energías renovables "no sólo son una solución climática", sino que forman parte de "una economía inteligente y será el factor decisivo en la competitividad de las economías".

"Las energías renovables son un poderoso impulsor de oportunidades de negocio, creación de empleo, liderazgo tecnológico e innovación industrial. Desde la reducción de los costos de la energía hasta la inversión estratégica, la transición energética representa una oportunidad histórica para que los países obtengan importantes beneficios económicos", aseveró el jefe de la agencia.

La Camera insistió en que la colaboración internacional es "más crucial que nunca, e IRENA mantiene su compromiso de apoyar a los países y las empresas en sus esfuerzos por acelerar la transición energética global".

Reconoció la "valiosa" contribución que Estados Unidos ha realizado a la labor de IRENA y sus 171 miembros a lo largo de los años: "Esperamos ver un compromiso renovado en el futuro", sentenció.

Estados Unidos, que se unió a IRENA en 2011, contribuía con más de 4 millones de dólares, uno de los que más aportaba al organismo con sede en Abu Dabi.

Esta decisión, que ha afectado a 31 entidades de Naciones Unidas entre las 66 de las que Washington se retira, ha sido tomada tan sólo tres días antes de que IRENA celebre su asamblea anual en la capital emiratí.

El anuncio se enmarca en una amplia retirada de Estados Unidos de organismos multilaterales, que ya incluyó la salida del país de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y del Acuerdo de París sobre cambio climático. EFECOM

