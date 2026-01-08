Espana agencias

Inventan un dispositivo que permite 'resucitar' a los microordenadores clásicos

Alicante, 8 ene (EFE).- Investigadores de la Universidad de Alicante (UA) han desarrollado un innovador dispositivo de almacenamiento externo que permite a los microordenadores clásicos, como Amstrad CPC, ZX Spectrum o Commodore, volver a funcionar con la misma fidelidad que sus disqueteras originales, incluyendo el característico sonido del cabezal de lectura. 

El nuevo sistema, desarrollado por el grupo de investigación Avances en la Educación Transcultural para una Transformación Adaptativa (REACT) de la UA, se adapta físicamente a disquetes de 3 pulgadas (3’’), 3,5 pulgadas (3.5’’) y 5,25 pulgadas (5.25’’), así como a tarjetas SD y memorias USB, sin necesidad de modificar el ordenador original ni reprogramar su firmware, según ha informado este jueves la institución académica.

La invención está protegida mediante patente y surge como respuesta a la creciente dificultad para encontrar disqueteras funcionales y a las limitaciones de los emuladores actuales.

Desde el equipo investigador, liderado por la profesora Teresa Pozo-Rico, explican que el dispositivo "replica de forma fiel las señales eléctricas y el comportamiento de una unidad de disquete original", lo que permite "ejecutar software antiguo exactamente igual que hace décadas”.

A diferencia de otros sistemas disponibles en el mercado, señala el grupo REACT, "la solución mantiene la compatibilidad física exacta con los distintos formatos de disquete y recupera la experiencia auditiva original, un elemento clave para la autenticidad histórica y la accesibilidad".

La tecnología integra un emulador de disquetera controlado por un microcontrolador, una pantalla LCD, botones y un encoder (dispositivo) rotativo que facilitan la navegación por los archivos.

También incorpora un altavoz que reproduce en tiempo real el sonido del cabezal de lectura y un LED indicador del estado operativo.

Todo ello se aloja en una carcasa impresa en 3D que encaja perfectamente en el espacio de la disquetera original del ordenador.

Según ha indicado Pozo-Rico, "el dispositivo permite reutilizar equipos históricos sin alterarlos, lo que resulta fundamental en contextos educativos, museográficos y de conservación digital, donde preservar la integridad del hardware es una prioridad".

 Asimismo, la interfaz ha sido diseñada para ser sencilla y accesible, facilitando su uso también a personas con discapacidad visual.

Los ensayos de laboratorio y pruebas de campo han confirmado la compatibilidad del prototipo con los principales modelos de microordenadores clásicos, así como la estabilidad del sistema tras numerosos ciclos de lectura y escritura, ha señalado.

El nivel de madurez tecnológica se sitúa entre TRL 6 y 7, lo que lo convierte en una solución cercana a su explotación comercial, según la nota de prensa de la institución académica.  

Esta tecnología está orientada a sectores como la educación, los museos y exposiciones, la investigación y conservación digital, la industria del 'retrocomputing', el desarrollo de contenidos educativos y las soluciones de accesibilidad digital. EFE

