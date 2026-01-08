Industria activa una nueva convocatoria del Perte de descarbonización con 330 millones

Madrid, 8 ene (EFECOM).- El Ministerio de Industria y Turismo activa una nueva convocatoria de ayudas dentro de la línea 1 del Perte de Descarbonización Industrial con una cuantía total estimada de 329,7 millones de euros para impulsar la transformación verde de los procesos productivos de la industria manufacturera en España.

Esta convocatoria es un paso dentro del cumplimiento de los hitos marcados dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia específicamente dentro del capítulo RepowerEU, según ha apuntado el ministerio en un comunicado enviado este jueves.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 2 de febrero y estará abierto hasta el 13 del mismo mes.

Las ayudas financiarán proyectos tractores compuestos por uno o varios proyectos primarios destinados a la descarbonización de una única instalación industrial en operación y estas instalaciones podrán estar o no sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión.

Entre las actuaciones financiables se encuentran la descarbonización de fuentes de energía mediante la electrificación de procesos y la incorporación de hidrógeno, la reducción del uso de recursos naturales o la captura de carbono.

Podrán acogerse a estas ayudas, sociedades mercantiles estatales y privadas con personalidad jurídica propia, así como las agrupaciones sin personalidad jurídica que cumplan con los requisitos establecidos.

Los beneficiarios dispondrán de un plazo máximo de 60 meses desde la resolución de concesión para ejecutar las inversiones y gastos aprobados. EFECOM