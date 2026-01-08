Espana agencias

Iberdrola eleva su dividendo a cuenta a 0,253 euros por acción y lo pagará el 2 de febrero

Madrid, 8 ene (EFECOM).- Iberdrola ha elevado su dividendo a cuenta a un importe bruto de 0,253 euros por acción en el marco del dividendo flexible que ha lanzado la compañía y que permite a los accionistas que así lo deseen recibir una acción nueva por cada 73 antiguas.

Los inversores que opten por el dividendo en efectivo recibirán el importe correspondiente el próximo 2 de febrero.

Para llevar a cabo esta nueva edición del sistema de retribución, la compañía llevará a cabo un aumento de capital con un valor de mercado de referencia máximo de 1.713 millones de euros, según ha señalado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este importe garantiza que el dividendo a cuenta bruto por acción sea, como mínimo, de 0,250 euros.

La compañía ofrece de nuevo a sus accionistas tres opciones con este sistema de retribución flexible: cobrar en efectivo el importe correspondiente al dividendo a cuenta (0,253 euros brutos por acción), vender sus derechos de asignación en el mercado o bien obtener nuevas acciones liberadas del grupo de forma gratuita.

En concreto, el número máximo de acciones nuevas a emitir en virtud del aumento de capital es de 91.523.662.

Asimismo, el número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva es de 73.

Con todo ello, el importe nominal máximo del aumento de capital asciende a 68.642.746 euros y el dividendo a cuenta bruto por acción es de 0,253 euros.

Este dividendo a cuenta del ejercicio 2025 se completará con el dividendo complementario que la compañía prevé abonar en el mes de julio y que deberá ser aprobado por la junta de accionistas.

Está previsto que el 4 de febrero comience la cotización de las nuevas acciones.

Las acciones de Iberdrola cotizan en 18,8 euros y desde que arrancó el año se han revalorizado más de un 2 %. EFECOM

