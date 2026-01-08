Google lanza en Gmail una herramienta de IA que resume las cadenas de correos electrónicos

Nueva York, 8 ene (EFECOM).- Google lanzó este jueves una nueva herramienta de inteligencia artificial (IA) para Gmail capaz de sintetizar largas cadenas de correos electrónicos, así como una función avanzada que permite a los usuarios "dialogar" con su bandeja de entrada para localizar datos específicos mediante lenguaje natural.

"Al igual que en la Búsqueda de Google, los Resúmenes de IA convierten la información en respuestas sin necesidad de buscar manualmente. Cuando abre un correo electrónico con docenas de respuestas, Gmail sintetiza toda la conversación en un resumen conciso de los puntos clave", explica Google en un comunicado.

Esta nueva herramienta está disponible a partir de hoy para todas las cuentas, sin coste adicional.

Además, la empresa lanzó hoy una función de IA que puede responder a las preguntas de los usuarios: "En lugar de buscar palabras clave o rebuscar entre correos electrónicos de un año, simplemente use lenguaje natural, como '¿Quién fue el fontanero que me dio un presupuesto para la reforma del baño el año pasado?'"

"El razonamiento avanzado de Gemini encuentra la respuesta, resumiendo al instante los detalles exactos que necesita", anota la empresa.

No obstante, la función de hacer preguntas a la bandeja de entrada con "Resúmenes de IA" está disponible solo para los suscriptores de Google AI Pro y Ultra, que cuestan 19,99 y 249,99 dólares al mes respectivamente. EFECOM