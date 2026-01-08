Espana agencias

Gestamp mejora las condiciones aplicables a 1.700 millones de euros de deuda corporativa

Madrid, 8 ene (EFECOM).- El fabricante de componentes para vehículos Gestamp ha formalizado la mejora de las condiciones aplicables a 1.700 millones de euros de deuda corporativa en una operación que cuenta con el respaldo de 18 entidades bancarias, según ha informado este jueves la compañía.

Esta operación de novación supone una mejora de las condiciones aplicables debido a que el plazo de vencimiento pasa de 2028 a 2031 y a que se reduce el coste de la financiación sindicada.

Asimismo, se ha reforzado su carácter de financiación vinculado a objetivos de sostenibilidad.

En la misma línea, el fabricante colocó en el segundo semestre de 2025 un total de 500 millones de euros en bonos senior garantizados con el objetivo -en su mayoría- de refinanciar deuda financiera existente, con la consiguiente extensión de vencimientos.

Gestamp ha explicado que este conjunto de operaciones contribuye a seguir robusteciendo el perfil financiero de la compañía y que siguen enfocados en el desarrollo de más iniciativas centradas en la mejora de eficiencia y optimización de costes. EFECOM

