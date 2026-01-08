Garitano avisa de que al Sporting "cuesta hacerle goles"

Cádiz, 8 ene (EFE).- El entrenador del Cádiz, Gaizka Garitano, ha avisado este jueves, en la víspera del partido que el viernes abrirá la decimonovena jornada de LaLiga Hypermotion, en el que reciben al Sporting de Gijón en el estadio Nuevo Mirandilla, de que el adversario es un conjunto al que “cuesta hacerle goles”.

Garitano, en su comparecencia de prensa previa a la cita frente al equipo asturiano, ha dicho que el Sporting que entrena Borja Jiménez está “bien organizado y trabajado” y que presentan velocidad para atacar los espacios y complicárselo al rival.

El técnico vasco ha recordado que los gijoneses saldaron con victorias “por la mínima” sus dos últimos desplazamientos y ha destacado el equilibrio del Cádiz, que presenta un “proceso de cambio” en el que el club se planteó la renovación de la plantilla para que fuera más joven y además con un coste económico menor.

El entrenador de la formación amarilla ha insistido en la necesidad de "paciencia" y en la satisfacción con la línea de trabajo seguida, lo que le ha llevado a mantenerse en la lucha por entrar en los puestos de ascenso.

El empate cosechado la semana pasada en el estadio de Riazor ante el Deportivo de la Coruña (2-2) debe servir, a juicio del entrenador, para darles “tranquilidad” al grupo en momentos de dificultad.

Garitano, además, recordó que para el partido del viernes vuelve Iza Carcelén tras su sanción y anunció que, entre los que estaban lesionados, el centrocampista Joaquín González ya está recuperado y disponible para la convocatoria. EFE

jsb/agr/jl