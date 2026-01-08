Feijóo exige la liberación de todos los presos políticos en Venezuela para un país libre

Madrid, 8 ene (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado este jueves que la liberación de presos "va en la buena dirección" para lograr una Venezuela libre y ha exigido la libertad de todos los represaliados políticos.

Lo ha escrito en su cuenta de la red X tras confirmar el Ministerio de Asuntos Exteriores la puesta en libertad de cinco españoles dentro del "número importante" de personas encarceladas cuya puesta en libertad ha sido anunciada este jueves por las autoridades venezolanas.

Feijóo ha ensalzado que "en pocos días se ha descabezado el régimen chavista y los presos políticos comienzan a salir de la cárcel".

Asimismo, ha afirmado: "Se va en la buena dirección para lograr la Venezuela libre por la que durante tantos años luchamos y no pararemos hasta que sea una realidad completa".

"Exigimos la libertad", ha concluido su mensaje Feijóo pare insistir en la necesidad de que todos los presos políticos sean liberados de las cárceles venezolanas. EFE