Fede Valverde y su idilio con la Supercopa: de la acción con Morata a un gol inolvidable

Roberto Morales

Redacción deportes, 8 ene (EFE).- Del sacrificio individual, con una patada a Álvaro Morata y una expulsión que alejó al Atlético de Madrid del título en la prórroga de la Supercopa 2020 que conquistaba el Real Madrid en la tanda de penaltis, el uruguayo Fede Valverde pasó a ser de nuevo protagonista con un gran golpeo de una falta, a lo Roberto Carlos, que extendió su idilio con la Supercopa de España.

Es su torneo. Pieza decisiva en dos conquistas, 2020 y 2022. Clave de nuevo en un derbi madrileño con un gol que dinamitó la semifinal de 2025 y fue un impulso hacia la final para el Real Madrid. Fede Valverde se volvió loco en la celebración. Se golpeó la cabeza con las dos manos en su carrera, en el éxtasis del gol. Se lanzó al césped, soltó toda la rabia del jugador que perseguía su primer tanto con un grito imponente.

Acababa de firmar uno de los goles de su carrera, recurriendo a su gran golpeo lejano. En esa ocasión de falta directa, 'disfrazándose' de Roberto Carlos con un impacto de tres dedos con el exterior de la bota. En caso del uruguayo con el pie derecho para dibujar un efecto imparable por fuera de la barrera que sorprendió a Jan Oblak.

Era la segunda semifinal de la Supercopa de España en la que Fede se citaba con el gol. Ya lo hizo para decidir un clásico de semifinales hace tres ediciones, enloqueciendo también en el minuto 97, quitándose la camiseta tras un contragolpe letal en el que marcaba a pase de Rodrygo, castigando una pérdida de Dembélé para lanzar al Real Madrid a la final que conquistaría frente al Athletic Club.

Su buena relación con el torneo ya había nacido antes. En el minuto 115 de su primera final, cuando Álvaro Morata encaraba solo en un mano a mano a Thibaut Courtois, con todo a favor para sentenciar un derbi siempre igualado en los días señalados que deciden títulos. Cuando menos lo esperaba el delantero español, que meditaba cómo superar al portero rival, recibió una patada por detrás de Fede.

La aparatosa falta sabía el futbolista uruguayo que le costaría la tarjeta roja directa. No tuvo otra elección a cinco minutos de la conclusión de la prórroga. Se sacrificó por el bien global del equipo y su acción tuvo la recompensa en la tanda de penaltis que decantó el título hacia el Real Madrid con el último lanzamiento de Sergio Ramos.

Valverde se había convertido en el gran protagonista sin necesidad de hacer gol en el King Abdullah Sports Center de Yeda, donde seis años después, volvió a lograrlo encontrando el premio tan deseado, el gol, a su esfuerzo de jugar como lateral derecho.

Fuera de su demarcación preferida por la lesión de Trent Alexander-Arnold y la reciente recuperación de Dani Carvajal, sin ritmo para entrar aún en un partido de tanta intensidad, Fede se vació en el campo, fue ejemplo en labores defensivas cerrando su banda y se desdobló en ataque. Buscó el doblete con otro disparo lejano que no encontró puerta.

"Desde mi posición, como la vi salir, fue un golazo increíble. Fede la pega de locos, nadie esperaba el efecto por fuera de la barrera y él lo ha dibujado como en los dibujos animados en Oliver y Benji", definió Thibaut Courtois con un gol inolvidable para la carrera de Fede Valverde. EFE.

Pedro Sánchez celebra la liberación de cinco presos españoles en Venezuela: "Es un acto de justicia"

