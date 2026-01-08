Els Joglars celebra 65 años con el estreno de 'El retablo de las Maravillas' en Málaga

Málaga, 8 ene (EFE).- La compañía de teatro Els Joglars, que cumple 65 años, estrena este viernes su nueva obra 'El retablo de las maravillas', una farsa que adapta el conocido entremés de Cervantes que servirá como apertura del 43 Festival de Teatro de Málaga.

La obra, con funciones programadas el 9 y 10 de enero, exhibirá la historia de unos pícaros que consiguen beneficios mostrando un retablo inexistente del que solo pueden ver las supuestas maravillas aquellos que no tienen sangre judía y son hijos de legítimo matrimonio.

Ramón Fontserè, Pilar Sáenz, Dolors Tuneu, Bruno López-Linares, Javier Villena y Rafael Blanca mostrarán al público las falsedades del mundo del arte, las nuevas religiones, la política y la gastronomía, ha detallado el Teatro Cervantes en un comunicado.

La trayectoria de esta compañía catalana será reconocida con el Premio Málaga de Teatro en su desembarco en la ciudad.

El festival ofrece 34 obras de diferentes géneros y estilos y acerca a Málaga también a compañías, directoras e intérpretes como Magüi Mira, José María Pou, Juan Echanove, Imanol Arias, Adriana Ozores y Las Niñas de Cádiz.

El encuentro organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través del Teatro Cervantes incluye cuatro estrenos absolutos y volverá a estar estructurada en dos actos, el primero entre el 8 de enero y el 1 de febrero y el segundo del 22 de abril hasta el 30 de mayo.

Ana Torrent, La Zaranda, Sergio Peris-Mencheta, Anabel Alonso, Joaquín Reyes, Coque Malla, Carolina Yuste, Fran Perea y María Barranco son otros de los nombres propios de este evento. EFE

(Foto)