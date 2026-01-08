Espana agencias

El Tribunal andaluz confirma 5 años de prisión para un hombre por abusar de su sobrina

Guardar

El Puerto de Santa María (Cádiz), 8 ene (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de cinco años de prisión impuesta a un hombre por un delito continuado de abuso sexual a su sobrina menor de edad, cometido en el domicilio familiar en El Puerto de Santa María (Cádiz).

En una sentencia a la que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Civil y Penal del TSJA desestima el recurso de apelación interpuesto por el acusado, contra la resolución dictada el pasado mes de abril por la Audiencia Provincial de Cádiz.

Los hechos ocurrieron entre 2016 y 2017, cuando la menor, nacida en 2008 y que entonces tenía entre 8 y 9 años, se quedaba al cuidado de su abuela y su tío mientras sus padres trabajaban.

Según el relato judicial, el acusado aprovechaba los momentos en los que ambos estaban solos en su dormitorio viendo dibujos animados para realizar tocamientos a la niña.

La sentencia ha subrayado que el procesado actuó con la intención de "satisfacer sus más reprobables instintos sexuales", valiéndose de su relación de parentesco y de la situación de guarda sobre la menor.

La defensa del acusado basó su recurso en la supuesta falta de credibilidad de la víctima, argumentando que la denuncia se presentó cuatro o cinco años después de los hechos y sugiriendo que el relato podría ser fruto de una "fantasía infantil".

Sin embargo, el TSJA ha ratificado el criterio de la Audiencia de Cádiz al considerar que el testimonio de la menor es "claro, lógico, coherente y contundente" y que la tardanza en denunciar es "lógica" dada la corta edad de la niña en el momento de los abusos, ya que "no tenía conciencia de que los tocamientos por parte de su tío no eran normales".

La sala también se apoya en los informes de los peritos psicólogos, que no apreciaron "móvil de resentimiento o venganza" ni indicadores de sugestión, pero sí detectaron en la menor sintomatología compatible con una "experiencia realmente vivida", como cuadros depresivos, sentimientos de culpa y cambios de humor.

El tribunal de apelación también ha rechazado aplicar las atenuantes de drogadicción y dilaciones indebidas solicitadas por la defensa. Sobre la primera, los magistrados han señalado que no existe nexo entre el consumo de sustancias y el delito cometido y respecto a la duración del proceso (tres años), la sentencia ha considerado que el tiempo de tramitación ha sido "razonable".

Además de la pena de cárcel, el condenado deberá cumplir diez años de prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 200 metros e indemnizarla con 9.000 euros por daños morales.

Contra esta resolución del TSJA todavía cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo. EFE

fjs/fs/aam

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El TSJ de Madrid rebaja a 20 años de cárcel la pena a uno de los autores de la muerte de la dueña de un prostíbulo

El TSJ de Madrid rebaja

A prisión el joven detenido por presunta agresión sexual a una chica de 19 años en Málaga en Nochevieja

A prisión el joven detenido

Torres descarta opinar sobre la petición de que Ábalos pide que declare en su juicio: "Que la Justicia actúe"

Torres descarta opinar sobre la

La Comunidad de Madrid sale del consorcio de la Casa Árabe por diferencias con su gestión

Infobae

Redondo exige poner el foco en el agresor: un feminicio se condena con entre 15 y 25 años

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

No habrá multas por no

No habrá multas por no llevar la baliza V-16 durante un periodo “razonable” de tiempo: “Lo que nos mueve es la obligación de salvar vidas”

Defensa publica la oferta de plazas de tropa y marinería para 2026: aumentan los efectivos respecto a las anteriores convocatorias

Pedro Sánchez recibe a Oriol Junqueras para hablar de la financiación de Cataluña y el futuro de la legislatura: una foto histórica 9 años después del 155

Una veintena de turistas españoles siguen en Socotra a la espera de que se reestablezca el tráfico aéreo, cerrado por los enfrentamientos en Yemen

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si se te pincha una rueda y sigues conduciendo, pasas de arreglar un pinchazo a tener que cambiar un neumático entero”

ECONOMÍA

Guía contrato de arras 2026:

Guía contrato de arras 2026: todo lo que debes saber antes de firmar el acuerdo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Moeve y Galp preparan la fusión de su red de gasolineras en una plataforma conjunta con 3.500 estaciones de servicio en España y Portugal

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 8 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí