El temporal por la borrasca Goretti dejará olas de más de 6 metros en el norte de España

Madrid, 8 ene (EFE).- La borrasca Goretti, nombrada por el servicio meteorológico francés a punto de formarse esta tarde y que profundizará muy rápidamente con una ciclogénesis explosiva, dejará temporal marítimo en el norte de España con olas de más de seis metros entre este jueves y mañana, además de vientos intensos.

Por otra parte, al retirarse en los próximos días la masa de aire ártico de estos días, las temperaturas en general, salvo en el extremo norte, irán subiendo en el país dejando atrás el ambiente gélido de jornadas pasadas.

Según ha informado hoy el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén del Campo, esta tarde se formará la borrasca Goretti, que se situará entre el Reino Unido y Francia y provocará por allí "un importante temporal en Europa occidental", aunque sus efectos en el caso de España estarán limitados al extremo norte del país.

En España, este jueves se notará sobre todo el impacto ya por un aumento de la intensidad del viento, con rachas muy fuertes en el norte y en el este de la península y con un temporal marítimo importante, con olas de más de 6 metros, especialmente en las costas del norte de Galicia y en puntos del Cantábrico.

Los efectos de Goretti continuarán notándose el viernes 9 con vientos muy fuertes en el norte y este peninsular y temporal marítimo importante de nuevo en el Cantábrico, también en la costa norte de Galicia, con olas que podrán superar un día más los 6 metros de altura.

Además, nuevos frentes dejarán lluvias abundantes en puntos del Cantábrico y de los Pirineos, con una cota que de nieve que volverá a bajar y podrá situarse a últimas horas, en torno a unos 500 metros.

En cuanto a la predicción para este jueves, la jornada ha amanecido con bancos de niebla en el interior peninsular, localmente densos y persistentes, especialmente cerca de valles de grandes ríos.

Aunque en el extremo norte caerán las temperaturas, en general en el país subirán tanto las nocturnas como las diurnas; lo harán de forma acusada en el este peninsular y sobre todo en Pirineos, donde se espera que sean 12 grados más altas que el día previo, según la Aemet.

Por otra parte, el paso de frentes dejará hoy de nuevo lluvias en Galicia, noroeste de Castilla y León, comunidades cantábricas y Pirineos con una cota de nieve más alta que en días previos, y a últimas horas de la jornada se situará en torno a unos 1.500-1.700 metros.

De cara al fin de semana, el sábado habrá tendencia hacia un tiempo más estable, aunque todavía con vientos intensos y temporal marítimo que irán remitiendo.

Lloverá de forma persistente en Galicia y comunidades cantábricas, y podría hacerlo con menores acumulados en otros puntos más aislados de la mitad norte.

Nevará a partir de unos 500 a 700 metros en Los Pirineos y de 800-1.000 metros en la cordillera cantábrica, en un día con temperaturas más bajas y algunas heladas en zonas de montaña.

El domingo un nuevo frente dejará lluvias en Galicia, comunidades cantábricas, Pirineos, Castilla y León y Extremadura, sin descartarse en zonas de la comunidad de Madrid y Castilla La Mancha.

Ese día subirán las temperaturas y sólo nevará en cumbres a partir de 1.800 metros, según las predicciones de la Aemet.

A partir del lunes es probable que frentes atlánticos continúen alcanzando la península, con lluvias sobre todo en el norte y oeste del territorio, más abundantes en Galicia, en torno al sistema central y Andalucía occidental.

Las temperaturas en los primeros días de la semana subirán, de manera que probablemente apenas habrá heladas al comienzo de la próxima semana y se podrán superar localmente los 20° de máxima en puntos del sureste y del Valle del Guadalquivir. EFE