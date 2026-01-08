El Sevilla venció en 44 de los 63 partidos disputados ante el Celta en el Sánchez-Pizjuán

Sevilla, 8 ene (EFE).- El Sevilla, que cierra el próximo lunes ante el Celta en el Sánchez-Pizjuán la decimonovena y última jornada de la primera vuelta de LaLiga, domina de forma clara el balance de sus duelos como local ante el conjunto vigués, ya que ha vencido en 44 de los 63 partidos de la serie en el estadio hispalense, frente a los once triunfos gallegos y a los ocho empates registrados.

Se da la curiosa circunstancia de que cuatro de esos triunfos visitantes llegaron de forma consecutiva entre 2000 y 2003 por idéntico marcador de 0-1: decantaron el resultado, sucesivamente, sendos goles de McCarthy, Catanha, Gustavo López y el exsevillista Jesuli.

El Celta, además, ha puntuado en cuatro de sus seis últimas visitas al Sánchez-Pizjuán, si bien la temporada pasada los sevillistas lograron vencer por la mínima gracias a un gol de Manu Bueno.

En marzo de 2024, sin embargo, Claudio Giráldez debutó en el banquillo celeste con una remontada certificada con los goles de Carlos Pérez y Larsen, que dieron la vuelta al marcador que había abierto el marroquí En-Nesyri (1-2).

En las dos campañas anteriores, los vigueses lograron sendos empates a dos en el campo del Sevilla, que en la Liga 22/23 se adelantó gracias a En-Nesyri y Acuña, pero Miguel y Palencia equilibraron el tanteo en los minutos finales; al contrario que en la temporada anterior, cuando el 0-2 establecido por Iago Aspas y Cervi fue enjugado por Papu Gómez y Óliver Torres.

Franco 'Mudo' Vázquez y Denis Suárez marcaron en el 1-1 de la campaña 19/20, mientras que el anterior triunfo del Sevilla sobre el Celta data de la Liga 20/21, un 4-2 con goles locales de Koundé, En-Nesyri, Escudero y Munir descontado por los exsevillistas Iago Aspas y Nolito. EFE

