El precio de la plata aminora sus caídas y recupera los 76 dólares por onza

(Actualiza la EC4433 con datos de la plata a las 19.00 horas)

Madrid, 8 ene (EFECOM).- El precio de la plata se ha recuperado hacia el tramo final de la jornada de este jueves, cuando ha aminorado sus caídas y se ha alzado de nuevo con el nivel de los 76 dólares por onza.

Según datos de Bloomberg recogidos por Efe a las 19.00 horas, el metal retrocedía el 2,73 % y la onza se pagaba a 76,04 dólares.

Durante la sesión, el precio de la plata ha llegado a caer el 5,54 %, lo que le ha llevado a tocar un mínimo intradía en 73,85 dólares.

Pese a su recuperación, el metal acumula una caída del 6,78 % en las últimas dos jornadas, mientras que, en lo que va de año su precio aumenta el 5,71 % acumulado.

El analista de XTB, Manuel Pinto, ha señalado que los metales preciosos "afrontan presiones a corto plazo ante el próximo reequilibrio anual de los índices de materias primas" (los fondos pasivos que gestionan más de 100.000 millones de dólares ajustarán sus posiciones a principios de enero de 2026).

"Este factor técnico, unido a un posicionamiento todavía moderado tras las fuertes subidas recientes, incrementa el riesgo de correcciones puntuales en el corto plazo", ha apostillado.

En 2025, la plata se revalorizó un 153,64 %, el mejor año desde 1979.

El oro, que también ha cotizado con descensos durante la sesión, ha seguido la estela de la plata y a esa misma hora se movía con tendencia plana y con la onza en 4.454 dólares. EFECOMCOM

