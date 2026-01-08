Espana agencias

El PP extremeño negociará en bloque las exigencias de Vox para evitar un diálogo troceado

Mérida, 8 ene (EFE).- El PP de Extremadura afrontará el diálogo con Vox con la premisa de abordar en bloque todas las propuestas y planteamientos, y siempre bajo la premisa de dar estabilidad política, económica y social a esta comunidad autónoma.

Los populares, liderados por la presidenta en funciones, María Guardiola, quieren que en la mesa de diálogo con Vox estén todas las posibles exigencias, medidas e iniciativas para abordarlas en bloque, han reiterado fuentes próximas a la negociación.

En concreto, el PP aboga por una negociación no troceada, por lo que en dicho diálogo, que comenzará la próxima semana, se abordarán los presupuestos de esta comunidad -prorrogados desde 2024- y la posibilidad de que Vox entre en el Ejecutivo regional, entre otras cuestiones.

El objetivo de esta hoja de ruta es evitar trocear la negociación, han afirmado las mismas fuentes.

La elección de la Mesa de la Asamblea de Extremadura, fijada para el prómimo 20 de enero, permitirá conocer, más allá de intenciones expresadas, si PP y Vox mantienen un diálogo fluido y de consenso de cara al futuro Gobierno regional o, por el contrario y como ya sucedió en 2023, supone una prueba de fuego para ambas formaciones políticas.

Es el primer paso para saber la realidad de si Extremadura camina hacia un Gobierno de coalición entre PP y Vox, con la popular María Guardiola al frente como ganadora de las pasadas elecciones, si gobierna en solitario atendiendo a las exigencias de Vox sin que esta formación esté presente en el Ejecutivo, o se aturullan las negociaciones de ambas formaciones políticas de cara al futuro debate de investidura. EFE

