El PP dice que lo ocurrido en Burgos es la prueba de que hay una "pinza PSOE-Vox"

Málaga, 8 ene (EFE).- El PP ha considerado que la votación de PSOE y Vox para retirar de nuevo la confianza a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala (PP), es "la prueba palmaria" de que existe "una pinza" entre ambas formaciones para ir contra los populares.

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo, ha denunciado que "cuando el sanchismo se viene abajo, Vox sale al rescate, y cuando Vox se viene abajo, Pedro Sánchez sale al rescate".

El ejemplo, para el PP, ha sido el Ayuntamiento de Burgos, donde han vuelto a "votar juntos" contra la alcaldesa. Bendodo ha subrayado "cuántas veces" han unido sus votos en los parlamentos autonómicos porque tienen "intereses comunes, que no son los de los españoles".

El Pleno del Ayuntamiento le ha retirado este jueves la confianza a Ayala con los votos de PSOE y Vox, que suman 16 frente a los 11 del PP.

Sin embargo la moción de censura que podría conllevar está prácticamente descartada ya que, para salir adelante, PSOE y Vox deberían ponerse de acuerdo. EFE