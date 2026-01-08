El PP declina por ahora fijar una fecha para citar de nuevo a Ábalos en el Senado

Madrid, 8 ene (EFE).- El PP mantiene su intención de convocar de nuevo al exministro José Luis Ábalos para que comparezca en la comisión del caso Koldo del Senado, tras el rechazo esta semana del Tribunal Supremo, pero no fijará por ahora una fecha, según han indicado fuentes del grupo parlamentario este jueves.

Aunque el PP había decidido convocarle para el día 28, y así lo había registrado en una petición de sesión extraordinaria para esa fecha, poco después sus representantes en la mesa de la comisión no han dado continuidad a esa iniciativa.

A finales de diciembre, el PP citó a Ábalos a comparecer este jueves, día 8, pero el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, en un auto del miércoles 7 de enero, denegó la solicitud, tanto por la premura en la cita como por el momento procesal, pues ya ha cerrado la instrucción.

Este jueves, el grupo del PP registró una solicitud para celebrar una sesión extraordinaria de la comisión Koldo el día 28 de enero, en un escrito dirigido a la Presidencia de la Cámara Alta al que ha tenido acceso EFE.

Pero este mismo jueves, después de haber fijado el día 28 en ese escrito, se ha celebrado una reunión de la mesa de la comisión, en la que, según fuentes del PP, no se solicitó esa fecha.

El cambio de postura se debe a no querer interferir en la situación procesal, ya que está próxima la apertura de juicio oral, pese a que la intención de convocarle siga "intacta".

El próximo lunes, día 12, está prevista la próxima sesión de la comisión Koldo, sin comparecencias, únicamente para ordenar el calendario de siguientes citas.

La próxima comparecencia en la comisión Koldo que aprobará la mayoría del PP será la de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, el 19 de enero.

La solicitud de una sesión extraordinaria el 19 de enero para esa comparecencia figura también en el mismo escrito en el que se pedía el día 28 para la de Ábalos.

Precisamente, la comparecencia de la presidenta de la SEPI en la comisión Koldo tendrá lugar así cuatro días después de que el pleno del Senado apruebe una comisión de investigación específica sobre la SEPI.

Según las peticiones de sesiones extraordinarias en enero, en otra comisión de investigación, la del apagón eléctrico ibérico, el PP pretende que comparezca el presidente del gestor ferroviario Adif, Luis Pedro de la Peña, el 21 de enero, y el presidente de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Carlos Navalpotro, ese mismo día.

En la comisión que indaga sobre la dana, ha solicitado las comparecencias del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, el día 20, y de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, el día 27.

Fuentes del PSOE han indicado este jueves que estas nuevas solicitudes del PP muestran "un PP desesperado y en plena huida hacia delante tras su ridículo" del primer intento de convocar a Ábalos.

Según los socialistas, el PP "insiste en forzar las instituciones del Estado" para disimular la agenda de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, porque este viernes tiene que "dar explicaciones ante la juez" que instruye la gestión de la dana, ya que declarará como testigo. EFE