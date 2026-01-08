Espana agencias

El PP declina por ahora fijar una fecha para citar de nuevo a Ábalos en el Senado

Guardar

Madrid, 8 ene (EFE).- El PP mantiene su intención de convocar de nuevo al exministro José Luis Ábalos para que comparezca en la comisión del caso Koldo del Senado, tras el rechazo esta semana del Tribunal Supremo, pero no fijará por ahora una fecha, según han indicado fuentes del grupo parlamentario este jueves.

Aunque el PP había decidido convocarle para el día 28, y así lo había registrado en una petición de sesión extraordinaria para esa fecha, poco después sus representantes en la mesa de la comisión no han dado continuidad a esa iniciativa.

A finales de diciembre, el PP citó a Ábalos a comparecer este jueves, día 8, pero el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, en un auto del miércoles 7 de enero, denegó la solicitud, tanto por la premura en la cita como por el momento procesal, pues ya ha cerrado la instrucción.

Este jueves, el grupo del PP registró una solicitud para celebrar una sesión extraordinaria de la comisión Koldo el día 28 de enero, en un escrito dirigido a la Presidencia de la Cámara Alta al que ha tenido acceso EFE.

Pero este mismo jueves, después de haber fijado el día 28 en ese escrito, se ha celebrado una reunión de la mesa de la comisión, en la que, según fuentes del PP, no se solicitó esa fecha.

El cambio de postura se debe a no querer interferir en la situación procesal, ya que está próxima la apertura de juicio oral, pese a que la intención de convocarle siga "intacta".

El próximo lunes, día 12, está prevista la próxima sesión de la comisión Koldo, sin comparecencias, únicamente para ordenar el calendario de siguientes citas.

La próxima comparecencia en la comisión Koldo que aprobará la mayoría del PP será la de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, el 19 de enero.

La solicitud de una sesión extraordinaria el 19 de enero para esa comparecencia figura también en el mismo escrito en el que se pedía el día 28 para la de Ábalos.

Precisamente, la comparecencia de la presidenta de la SEPI en la comisión Koldo tendrá lugar así cuatro días después de que el pleno del Senado apruebe una comisión de investigación específica sobre la SEPI.

Según las peticiones de sesiones extraordinarias en enero, en otra comisión de investigación, la del apagón eléctrico ibérico, el PP pretende que comparezca el presidente del gestor ferroviario Adif, Luis Pedro de la Peña, el 21 de enero, y el presidente de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Carlos Navalpotro, ese mismo día.

En la comisión que indaga sobre la dana, ha solicitado las comparecencias del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, el día 20, y de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, el día 27.

Fuentes del PSOE han indicado este jueves que estas nuevas solicitudes del PP muestran "un PP desesperado y en plena huida hacia delante tras su ridículo" del primer intento de convocar a Ábalos.

Según los socialistas, el PP "insiste en forzar las instituciones del Estado" para disimular la agenda de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, porque este viernes tiene que "dar explicaciones ante la juez" que instruye la gestión de la dana, ya que declarará como testigo. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Bruno Mars anuncia gira con su álbum 'The Romantic Tour' que incluye una parada en Madrid

Infobae

Las telecos europeas piden políticas favorables a la inversión en una reunión con la UE

Infobae

El Nikkei repunta un 1,61 % espoleado por los buenos resultados de la matriz de Uniqlo

Infobae

Red Universitaria x Palestina pide a rectores condenar ataques israelíes a universitarios

Infobae

La plata supera los 77 dólares con una subida del 0,47 % tras las caídas de ayer

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “El

Juan José Ebenezer, mecánico: “El error más común con la grasa es creer que cuanto más pones mejor lubrica”

La contribución de España en la fuerza multinacional para verificar la paz en Ucrania: desde adiestramiento militar hasta cazas y radares

El negocio de la tele en el mayor hospital de Madrid: instalar 540 smart TV nuevas a cambio de ingresar 950.000 euros de los pacientes

Venezuela aún oculta a nueve etarras con delitos pendientes y otros 22 siguen huidos en Francia, México, Cuba y Uruguay

La situación de los 20 españoles atrapados por el conflicto en Yemen: un grupo de cuatro consigue llegar a Arabia Saudí

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 9 de enero

Precio del aceite de oliva en España este 9 de enero

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Muchas empresas solo te valoran cuando estás a punto de irte o presentas la baja voluntaria”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Las sanciones en la empresa son mucho más peligrosas que un despido”

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 9 de enero

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”