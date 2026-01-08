Espana agencias

El mercado de coches de segunda mano crece un 4,2 % en 2025, hasta los 2,21 millones

Guardar

Madrid, 8 ene (EFECOM).- Las ventas de vehículos de ocasión crecieron un 4,2 % interanual en 2025 y se situaron en 2,21 millones de unidades, de las que el 57 % fueron turismos de más de diez años, que aumentaron un 4,6 % y situaron la edad media del vehículo usado vendido en España en los once años.

Según un comunicado de prensa emitido conjuntamente este jueves por la patronal de concesionarios Faconauto y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (Ganvam), el mercado de turismos de segunda mano ha cumplido con el número de ventas previstas, aunque la renovación del parque sigue siendo una asignatura pendiente.

De hecho, por cada turismo nuevo se vendieron en España 1,9 usados el año pasado, y solo en diciembre, las ventas sumaron 217.332 unidades, un 2,1 % más que un año antes.

Las ventas de modelos de entre tres y cinco años crecieron al doble de ritmo (+8,8 %) que los de más de diez años, pero estos siguen siendo los más adquiridos, por lo que ambas patronales defienden la necesidad de impulsar una "estrategia eficaz" para incentivar el achatarramiento y contribuir a retirar de la circulación los modelos más antiguos y contaminantes.

Al mismo tiempo, consideran "imprescindible" que la activación de ayudas directas a la compra de vehículos electrificados se complete con el desarrollo del plan nacional de renovación contemplado en la Ley de Movilidad Sostenible y que recoge el apoyo al Euro 6d (regulación europea de emisiones de gases de escape).

También crecieron las ventas de vehículos electrificados de ocasión, un 53,3 % en el caso de los eléctricos puros y un 43,7 % en el de los híbridos enchufables. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Uno de cada tres ayuntamientos con policía local no forma parte del sistema VioGén

Infobae

La ruptura del PP y Vox en Burgos lleva a su alcaldesa a perder otra cuestión de confianza

Infobae

La presidenta de Navarra recupera al senador Javier Remírez como vicepresidente

Infobae

El 'Cuti' Romero se harta y critica a la directiva del Tottenham

Infobae

Felipe Orts y Lucía González a aumentar su leyenda en Tarancón

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Víctor de Aldama pone en

Víctor de Aldama pone en peligro la defensa de Ábalos y Koldo al admitir todos los delitos de los que se le acusa en el juicio por la compra de mascarillas

La ITV que pasará la DGT a la baliza V-16: esto es todo lo que tienes que saber

No habrá multas por no llevar la baliza V-16 durante un periodo “razonable” de tiempo: “Lo que nos mueve es la obligación de salvar vidas”

Defensa publica la oferta de plazas de tropa y marinería para 2026: aumentan los efectivos respecto a las anteriores convocatorias

Pedro Sánchez recibe a Oriol Junqueras para hablar de la financiación de Cataluña y el futuro de la legislatura: una foto histórica 9 años después del 155

ECONOMÍA

Guía contrato de arras 2026:

Guía contrato de arras 2026: todo lo que debes saber antes de firmar el acuerdo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Moeve y Galp preparan la fusión de su red de gasolineras en una plataforma conjunta con 3.500 estaciones de servicio en España y Portugal

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 8 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí