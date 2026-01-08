El mercado de coches de segunda mano crece un 4,2 % en 2025, hasta los 2,21 millones

Madrid, 8 ene (EFECOM).- Las ventas de vehículos de ocasión crecieron un 4,2 % interanual en 2025 y se situaron en 2,21 millones de unidades, de las que el 57 % fueron turismos de más de diez años, que aumentaron un 4,6 % y situaron la edad media del vehículo usado vendido en España en los once años.

Según un comunicado de prensa emitido conjuntamente este jueves por la patronal de concesionarios Faconauto y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (Ganvam), el mercado de turismos de segunda mano ha cumplido con el número de ventas previstas, aunque la renovación del parque sigue siendo una asignatura pendiente.

De hecho, por cada turismo nuevo se vendieron en España 1,9 usados el año pasado, y solo en diciembre, las ventas sumaron 217.332 unidades, un 2,1 % más que un año antes.

Las ventas de modelos de entre tres y cinco años crecieron al doble de ritmo (+8,8 %) que los de más de diez años, pero estos siguen siendo los más adquiridos, por lo que ambas patronales defienden la necesidad de impulsar una "estrategia eficaz" para incentivar el achatarramiento y contribuir a retirar de la circulación los modelos más antiguos y contaminantes.

Al mismo tiempo, consideran "imprescindible" que la activación de ayudas directas a la compra de vehículos electrificados se complete con el desarrollo del plan nacional de renovación contemplado en la Ley de Movilidad Sostenible y que recoge el apoyo al Euro 6d (regulación europea de emisiones de gases de escape).

También crecieron las ventas de vehículos electrificados de ocasión, un 53,3 % en el caso de los eléctricos puros y un 43,7 % en el de los híbridos enchufables. EFECOM