Espana agencias

El maratón acaba con victorias de Guthrie y Benavides; Lategan y Sanders, líderes

Guardar

Redacción deportes, 8 ene (EFE).- La doble jornada maratón concluyó este jueves con la quinta etapa en Hail, tras 371 kilómetros de especial, en la que lograron victorias parciales el estadounidense Mitch Guthrie (Ford Racing) en coches y el argentino Luciano Benavides en motos (Red Bull KTM) que ha dejado como líderes al sudafricano Henk Lategan (Totota Gazoo Racing W2RC) y al australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM).

Guthrie celebró su victoria parcial tras verse beneficiado de una sanción de un minuto y diez segundos impuesta al español Nani Roma (Ford Racing), que había sido el más rápido esta jornada con cuatro segundos de ventaja sobre su compañero tras un tremendo 'esprint' en los últimos kilómetros.

El piloto catalán perdió ese primer puesto, que le hubiera supuesto su decimocuarta victoria de etapa en coches (tiene también 13 en motos) y se tuvo que conformar con el segundo a 1:06.

El checo Martin Prokop (Orelen Jipocar) cerró el podio del día, a 2:14, y Carlos Sainz (Ford Racing) fue sexto, a 5:23, tras ser también penalizado con un minuto, y después de tener grandes problemas con el embrague, pero al menos pudo llegar, salvar una doble jornada maratón que podía haberle dejado fuera e incluso recortar distancias respecto a los primeros puestos.

Lategan continúa en cabeza pese a tener que abrir pista. El sudafricano fue decimosexto, a 12:43, justo por detrás de Nasser Al-Attiyah (Dacia), sancionado también con dos minutos, pero sigue líder de la general con 3:17 de ventaja respecto al catarí y de 5:38 sobre el sueco Mattias Ekstrom (Ford Racing), que precede a Nani Roma (está a 6:59) y a Sainz (a 8:33).

Las españolas Cristina Gutiérrez (Dacia) y Laia Sanz (Ebro) fueron decimocuarta y vigésima, lo que las sitúa en la general decimotercera y decimoséptima, a 23:59 y 46:12, respectivamente.

En motos se impuso Luciano Benavides, que emuló a su hermano Kevin, ganador en el mismo lugar en la octava etapa de 2024. El argentino se mantuvo firme durante toda la jornada en la vuelta de la etapa maratón con su KTM para ganar con un margen de 3:51 sobre el chileno Nacho Cornejo (Hero Motosports) y de 5:30 respecto a Sanders, mientras que el español Tosha Schareina (Monster Energy Honda), que tuvo que abrir pista, se vio beneficiado por las bonificaciones y pudo ser quinto a 9:13.

De esta manera, Sanders pasa a comandar la general con 1:59 de ventaja sobre Schareina, 2:02 respecto al estadounidense Ricky Brabec, también del Monster Energy Honda), 5:55 sobre Benavides y 18:38 sobre Cornejo.

Canet, ganador del prólogo y de la primera etapa, no pudo mantenerse en la pugna. Se tuvo que detener en el kilómetro 240 con un problema en el neumático trasero y perdió más de una hora tratando de arreglarlo al no poder recibir la ayuda de otro competidor, que le hubiera supuesto una sanción de seis horas. De todas formas, dijo adiós a sus opciones.

Este viernes se disputará la sexta etapa entre Hail y Riad, con 331 kilómetros cronometrados y un largo enlace de 589, con protagonismo para las dunas. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Kelan Martin, ala pívot estadounidense de 30 años, llega al UCAM CB desde Turquía

Infobae

El exárbitro David Coote es sentenciado a nueve meses de prisión suspendida

Infobae

El extremo Paco Cortés 'corta' su cesión en la Cultural y regresa al Levante

Infobae

Sánchez y Junqueras avanzan en un modelo de financiación autonómica rechazado ya por el PP

Infobae

La Audiencia de Valencia rechaza el sobreseimiento que pidió la exconsellera Salomé Pradas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP vuelve a citar

El PP vuelve a citar a Ábalos en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado: la comparecencia está fijada para el 28 de enero

Un viudo gallego pierde la batalla para inscribir como ganancial una finca adquirida durante su matrimonio religioso en Brasil

Ábalos tiene cinco días para elegir un nuevo abogado tras la renuncia de su letrado por “discrepancias contractuales”: el Supremo mantiene la vista del 15 de enero

Sumar asegura que Trump “avanza por la izquierda” a la ministra de Vivienda y solicita su cese por la falta de medidas contra la especulación

Los venezolanos reciben el 99% de los permisos de residencia por “razones humanitarias” en España: casi 50.000 personas lograron este reconocimiento en 2025

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Juanma Lorente, abogado laboralista: “No firmes nada de tu despido sin saber qué derechos tienes”

Resultados ganadores del Super Once del 8 enero

De Guindos avisa de que la regulación del alquiler “restringe” la oferta y advierte del efecto de la crisis de vivienda en el crecimiento

Sumar asegura que Trump “avanza por la izquierda” a la ministra de Vivienda y solicita su cese por la falta de medidas contra la especulación

DEPORTES

Una tenista juega un torneo

Una tenista juega un torneo profesional sin saber sacar y desata la polémica: consiguió hasta tres puntos a lo largo del partido

El brutal accidente de Jesús Calleja en el Dakar durante la etapa 5: dio varias vueltas de campana

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa