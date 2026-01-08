El internacional boliviano Lucas Macazaga renueva con el filial del Leganés hasta 2027

Madrid, 8 ene (EFE).- Lucas Macazaga, lateral derecho internacional boliviano de 19 años, ha renovado hasta 2027 el contrato que le vincula con el filial del Leganés, que actualmente ocupa la cuarta posición en la tabla del Grupo 7 de Tercera RFEF, quinta categoría del fútbol español, según informó este jueves el club.

Con el Leganés B, que ocupa puestos de play-off de ascenso, el zaguero ha disputado más de 500 minutos, contribuyendo a las prestaciones defensivas de su equipo, el menos goleado de todos los que componen la competición, al haber encajado sólo diez goles en las dieciséis primeras jornadas.

Macazaga ha formado, además, parte del plantel de la selección boliviana, que disputará en marzo la repesca internacional en la que intentará ganar una plaza para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Lo hizo en tres partidos internacionales, llegando a debutar en el primero de ellos contra Corea del Sur y con ello dando continuidad a una progresión que ya le había llevado a jugar con las inferiores. EFE