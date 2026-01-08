El IBEX toma impulso con Puig, sube el 0,31 % y supera máximos de cierre del 6 de enero

Madrid, 8 ene (EFECOM).- El principal selectivo de la Bolsa de Madrid, el IBEX 35, ha tomado impulso con una subida del 0,31 % gracias al empuje de Puig, que avanza más del 4,7 %, y ha superado los máximos históricos de cierre alcanzados el pasado martes 6 de enero, cuando cerró en 17.647,1 puntos.

A las 16:00 horas, tras sumar 55 puntos, el IBEX se ha situado en 17.657,8 puntos, aunque no ha alcanzado los máximos intradía que logró también el pasado martes 6 de enero, cuando alcanzó los 17.739,6 puntos.

En los primeros días del año, el IBEX ya sube el 2,02 %.

El mayor impulso es recibido por el selectivo por Puig, que avanza el 4,75 %, la mayor alza de todo el mercado.

En el IBEX, a Puig le sigue Mapfre, con el 1,86 %; Amadeus, con el 1,80 %; Aena, con el 1,65 %; Enagás, con el 1,64 %; y Bankinter, con el 1,63 %.

Con las mayores caídas se encuentran Acciona Energía, que se deja el 2,7 %; Acciona, con el 2,03 %; Colonial, con el 1,92 %; y Sacyr, con el 1,50 %.

En el continuo, le sigue a Puig en las ganancias COX, que avanza el 4,63 %; mientras que lidera las pérdidas Nyesa, con una caída del 9,43 %; por delante de Amper, con el 4,65 %, y Nueva Expresión Textil, con el 3,36 %.

Los mercados europeos registran un comportamiento mixto, con subida del 0,17 % en el caso de Milán, y del 0,03 % para París, mientras que Fráncfort se deja el 0,15 %; Londres, el 0,08 %; y el Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, pierde el 0,32 %.

La Bolsa de Nueva York se encuentra en los primeros compases de cotización mixta, de modo que mientras el Dow Jones de Industriales sube el 0,12 %, el S&P 500 cede el 0,08 % y el Nasdaq cae el 0,93 %.

En la sesión de hoy destaca la subida de los precios del petróleo, tanto del Brent, de referencia en Europa, como el West Texas Intermediate (WTI), referente en EE.UU., recuperándose de la caídas registradas en los últimos días ante el temor a un exceso de oferta a nivel mundial por los planes de EE.UU. en Venezuela y en el caso del primero avanza el 1,85 %, hasta los 61,09 dólares, mientras que el Texas sube el 1,79 %, hasta los 57,01 dólares.

Respecto al precio del oro registra en esta sesión una moderada caída del 0,21 %, con la onza a 4.447,2 dólares, mientras que la plata cae el 4,06 % y se encuentra en 74,10 dólares.

En el mercado de bonos, la rentabilidad del alemán a diez años sube hasta el 2,831 % y la del español hasta el 3,268 %, con la prima de riesgo por debajo de los 44 puntos básicos.

El bitcóin aumenta su caída respecto al mediodía hasta el 1,35 % y se sitúa por debajo de los 90.000 dólares, en 89.736,2. EFECOM

