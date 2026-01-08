El humorista Carles Sans se despide de los escenarios con espectáculo 'Per fi me'n vaig'

Barcelona, 8 ene (EFE).- El humorista Carles Sans se despide de los escenarios con un último espectáculo titulado 'Per fi me'n vaig', que el antiguo miembro del trío humorístico El Tricicle presentará el próximo día 11 en la Factoria Cultural de Terrassa.

Después de su éxito 'Per fi sol', Sans ofrece una última oportunidad a los seguidores de El Tricicle para disfrutar del humor mudo tan característico del artista, que esta vez ofrece un montaje que plantea todo eso que supuestamente tendría que empezar a hacer ahora que su carrera profesional termina, a través de una recopilación de historias cotidianas y anécdotas personales.

El humorista, que con 'Per fi sol' consiguió unos 150.000 espectadores, cuenta con una trayectoria de 45 años haciendo reír al público, del cual se despide y cambia los escenarios por una hamaca frente al mar.

El espectáculo, que está dirigido por José Corbacho y el mismo Carles Sans, solo tendrá una fecha disponible, este domingo en Terrassa, donde el intérprete se ha propuesto superar el reto de cuántas veces por minuto puede hace reír al público, que, según Sans, con 'Per fi sol', fue de 4 o 5 veces en 60 segundos. EFE