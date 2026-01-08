Espana agencias

El Gobierno lanza primera campaña publicitaria de concienciación sobre el cambio climático

Madrid, 8 ene (EFE).- La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha presentado la primera campaña de publicidad institucional del Gobierno dirigida a la concienciación sobre el cambio climático, titulada “cambio climático, el gran desafío de vuestra era" y que apela a la ciudadanía desde un tono positivo y de llamada a la acción colectiva.

En la campaña, la Madre Tierra -encarnada por una actriz- recuerda que estaba “aquí antes que todos nosotros” y que “sembrar sin agotar los recursos de hoy asegura los frutos de mañana”.

Aagesen ha destacado este jueves que es la “primera gran campaña de concienciación” específica contra el cambio climático en la que, además, han querido que sea “la propia tierra en primera persona” la que cuente una “emergencia esencial”.

La iniciativa busca reforzar la toma de conciencia ciudadana sobre la magnitud del reto climático y pone en valor el papel clave de la acción colectiva para garantizar una transición energética segura y orientada al bienestar.

En el acto, la también vicepresidenta tercera del Gobierno ha avanzado algunos de los datos del Balance Climático de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) correspondiente a 2025, el cual asegura que los cuatro últimos años han sido los más cálidos de toda la serie histórica.

Mientras que los años 2024 y 2025 empatan con 15 ºC en la tercera posición, el año 2022 se sitúa como el más cálido de todos. El balance evidencia que desde 2022 en España se han registrado 153 récords de días cálidos y solo 2 de días fríos.

“En un clima no alterado por las emisiones humanas de CO2, lo esperable habría sido una veintena de cada tipo”, ha señalado Aagesen, quien ha precisado que en 2025 se batieron 25 récords de días cálidos, ninguno de días fríos.

El pacto de estado contra la emergencia climática en el que están trabajando y que ha contado con la contribución de 1.300 actores y sus 4.000 aportaciones, busca, ha añadido, “un compromiso con el aquí y el ahora y con el futuro”.

“Somos la última generación que tenemos margen para actuar”, ha declarado la ministra.

La ministra considera “importante recordar” lo vivido en la dana de Valencia o en los incendios del verano pasado con una “ola de calor que duró 16 días consecutivos”.

A Aagesen le ha sorprendido que "sea ahora cuando vemos más ataques al conocimiento científico”, por lo que ha querido “reivindicar la importancia de la ciencia”, más aún cuando un “88% de la sociedad considera el cambio climático un problema grave”.

La ministra ha asegurado que la voluntad de España es “liderar la transformación” y apostar por la agricultura regenerativa o por la producción de cemento verde.

La campaña de publicidad tiene un presupuesto de unos dos millones de euros y comenzará a difundirse en redes sociales de manera inmediata y estará presente en espacios digitales, televisivos, cines y exteriores en los próximos meses.

En el acto también ha repasado campañas institucionales de años previos, desde el “Todos contra el fuego”, el “Pezqueñines No Gracias” de mediados de los años 80 al “Yo ahorro energía, ¿y tú? ¿Estás en mi equipo? “ de la selección española tras ganar el Mundial. EFE

