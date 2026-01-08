Espana agencias

El Gobierno invierte 7,2 millones en Lookiero para reforzar la transición tecnológica

Guardar

Miranda de Ebro (Burgos), 8 ene (EFECOM).- El Gobierno de España invertirá 7,2 millones de euros en la empresa española de venta de moda Lookiero, con centro de operaciones en Santurzi (Bizkaia) y que ha abierto nuevo almacén en Miranda de Ebro (Burgos), para fortalecer la transición tecnológica del sector retail y textil y convertir a España en un referente en innovación en comercio electrónico especializado.

Así lo ha anunciado el ministro Óscar López este jueves en una visita al nuevo centro logístico de Miranda de Ebro, ubicado en el Parque industrial Panattoni Park, que tiene capacidad para gestionar más de un millón de prendas de ropa y que ha creado más de 200 puestos de trabajo directos.

El Gobierno de España canalizará la inversión en Lookiero a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), y se realizará mediante una ampliación de capital de la empresa que asciende en su totalidad a 17,2 millones de euros, ha explicado el Ministerio en nota de prensa.

La empresa vasca acaba de unir fuerzas con la alemana Outfittery, lo que contribuye al establecimiento de España como un hub de innovación en comercio electrónico personalizado, y la transformación tecnológica del sector retail de la mano de la digitalización del comercio minorista.

Como resultado de esta fusión está prevista la creación de 455 puestos de trabajo directos, de los cuales la mayor parte serán de una alta cualificación, así como 1.275 indirectos.

La principal línea de negocio de Lookiero consiste en un servicio de “personal shopper online” para prendas o conjuntos de ropa seleccionadas en función de gustos personales.

Y utilizará la inversión del Gobierno para acelerar su apuesta tecnológica y el desarrollo de sus modelos propios de inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar la personalización, la eficiencia operativa y la rentabilidad del grupo.

En declaraciones a los medios, Óscar López ha destacado la apuesta por la innovación de Lookiero, está presente en doce mercados europeos, y ha insistido en que es ejemplo y un orgullo para España, como lo son otras empresas que se han convertido en líderes en Europa gracias a su apuesta por la IA.

"No es casualidad que España sea uno de los países que más crece en el mundo, un 2,9 %", ha aseverado; tampoco que tenga 22,4 millones de afiliados a la Seguridad Social, y ha insistido en que "hay detrás una apuesta política por aprovechar las oportunidades de la transformación digital", ha afirmado. EFECOM

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Thierry se incorpora a los entrenamientos en una sesión marcada por el gimnasio

Infobae

Badosa cae en octavos de Brisbane y Sabalenka sigue con paso firme

Infobae

HSBC pagará 267,5 millones de euros para evitar un proceso en Francia por fraude fiscal

Infobae

Agricultores belgas se plantan con patatas fritas ante la Eurocámara en contra de Mercosur

Infobae

Piden 40 años de cárcel al acusado de asesinar a su expareja en abril de 2022 en Cuenca

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La situación de los 20

La situación de los 20 españoles atrapados por el conflicto en Yemen: un grupo de cuatro consigue llegar a Arabia Saudí

Pedro Sánchez celebra la liberación de cinco presos españoles en Venezuela: “Es un acto de justicia”

De acusados de espionaje contra el régimen de Maduro a marineros y turistas: las historias de los españoles liberados en Venezuela

El Gobierno confirma la liberación de al menos cinco presos españoles que estaban encarcelados en Venezuela

El acuerdo de financiación singular para Cataluña levanta ampollas: el PP habla de “corrupción política”, Junts duda y Page marca una “línea roja”

ECONOMÍA

José Ramón López, experto en

José Ramón López, experto en fiscalidad: “Todo el que sea trabajador debería rellenar este documento y entregárselo a la empresa. Hay dinero en juego”

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

El multimillonario José Elías: “Mi generación pudo comprarse un piso a los cuatro años de empezar a trabajar. La de ahora no tiene ni esperanza de conseguirlo”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

El 25% de los autónomos son “pobres” y “malviven” con ingresos inferiores a 670 euros mensuales

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”