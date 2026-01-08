El Gobierno invierte 7,2 millones en Lookiero para reforzar la transición tecnológica

Miranda de Ebro (Burgos), 8 ene (EFECOM).- El Gobierno de España invertirá 7,2 millones de euros en la empresa española de venta de moda Lookiero, con centro de operaciones en Santurzi (Bizkaia) y que ha abierto nuevo almacén en Miranda de Ebro (Burgos), para fortalecer la transición tecnológica del sector retail y textil y convertir a España en un referente en innovación en comercio electrónico especializado.

Así lo ha anunciado el ministro Óscar López este jueves en una visita al nuevo centro logístico de Miranda de Ebro, ubicado en el Parque industrial Panattoni Park, que tiene capacidad para gestionar más de un millón de prendas de ropa y que ha creado más de 200 puestos de trabajo directos.

El Gobierno de España canalizará la inversión en Lookiero a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), y se realizará mediante una ampliación de capital de la empresa que asciende en su totalidad a 17,2 millones de euros, ha explicado el Ministerio en nota de prensa.

La empresa vasca acaba de unir fuerzas con la alemana Outfittery, lo que contribuye al establecimiento de España como un hub de innovación en comercio electrónico personalizado, y la transformación tecnológica del sector retail de la mano de la digitalización del comercio minorista.

Como resultado de esta fusión está prevista la creación de 455 puestos de trabajo directos, de los cuales la mayor parte serán de una alta cualificación, así como 1.275 indirectos.

La principal línea de negocio de Lookiero consiste en un servicio de “personal shopper online” para prendas o conjuntos de ropa seleccionadas en función de gustos personales.

Y utilizará la inversión del Gobierno para acelerar su apuesta tecnológica y el desarrollo de sus modelos propios de inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar la personalización, la eficiencia operativa y la rentabilidad del grupo.

En declaraciones a los medios, Óscar López ha destacado la apuesta por la innovación de Lookiero, está presente en doce mercados europeos, y ha insistido en que es ejemplo y un orgullo para España, como lo son otras empresas que se han convertido en líderes en Europa gracias a su apuesta por la IA.

"No es casualidad que España sea uno de los países que más crece en el mundo, un 2,9 %", ha aseverado; tampoco que tenga 22,4 millones de afiliados a la Seguridad Social, y ha insistido en que "hay detrás una apuesta política por aprovechar las oportunidades de la transformación digital", ha afirmado. EFECOM

