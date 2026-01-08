Espana agencias

El Fundación Cajasol Andalucía sucumbe ante el poderío del Panionios griego (0-3)

Sevilla, 8 ene (EFE).- El Fundación Cajasol Andalucía sucumbió este jueves ante el poderío del Panionios griego (0-3) en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa CEV Challengue de voleibol, lo que le pone casi imposible la eliminatoria al conjunto femenino de este club de Dos Hermanas (Sevilla) para la vuelta del próximo jueves en Atenas.

En su segunda presencia consecutiva en los octavos de esta competición europea, las sevillanas soñaron con repetir la gesta de hace poco más de un año, cuando ganaron a otro equipo griego como el Panathinaikos, pero no pudieron hacer frente al todopoderoso Panionios y cayeron por tres sets (18-25, 23-25, 12-25) en 77 minutos de juego.

Con el aliento de su afición, el equipo entrenado por Ricardo Torronteras se vació sobre la pista de su pabellón de Los Montecillos, donde, a pesar de ello y tras un parcial de 3-9 para las griegas, cedió el primer set por 18-25 ante el gran bloqueo y el saque de un rival que es uno de los más serios candidatos al título" de la 'CEV Challenge Cup'.

El Panionios, liderado por dos veteranas de talla mundial, la leyenda azerbaiyana Polina Rahimova y la capitana de la selección búlgara, Elitsa Valiseva-Atanasijevic, tampoco le dio opción en la segunda manga (23-25), a pesar de que las nazarenas, más ordenadas en el bloqueo y valientes en el ataque y el saque, aguantaron hasta empatar a 20 y estuvieron muy cerca de igualar el partido.

El Fundación Cajasol Andalucía no pudo evitar en el tercer set (12-25) el contundente triunfo de las griegas, que impusieron su físico y su calidad. El equipo de Dos hermanas visitará el sábado en la Liga Iberdrola al Emalsa Gran Canaria y el próximo jueves jugará la vuelta de los octavos de la Challenge en Atenas, donde necesita ganar por 0-3 o 1-3 para forzar el set de oro. EFE

